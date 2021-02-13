Жилеты и штативы

13.02.2021, 1:32, Разное

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Журналистов телеканала «Белсат» судят за то, что они проводили опросы людей на улице в жилетах с надписью «Пресса».

Журналистов телеканала «Белсат» Любовь Луневу и Дмитрия Солтана задержали даже не на митинге — просто в центре Минска, возле филармонии, средь бела дня. Любовь и Дмитрий проводили опрос минчан на улице. Тема — отношение общества к приговорам несовершеннолетним за участие в акциях протеста. Обоих отвезли в тюрьму на Окрестина. 10 февраля Любови дали 10 суток ареста, Дмитрию — 15. Причем судили их за мелкое хулиганство.

Любовь Лунева и Дмитрий Солтан. Фото: Белсат

Дмитрий Солтан, с которым Любовь снимала сюжет возле филармонии, кроме того что отбывает сейчас административный арест, еще и является подозреваемым по уголовному делу по статье 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

По этой же статье в Минске сейчас судят еще двух журналисток телеканала «Белсат» — Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Их обвиняют в том, что 15 ноября во время акции памяти Романа Бондаренко в Минске Екатерина и Дарья, которые вели стрим из квартиры на Сморговском тракте, из корыстных побуждений совершили «сбор активных участников с целью создания массовости». Своим стримом, утверждает обвинение, девушки привели к остановке 19 маршрутов городского транспорта. Преступление, по словам прокурора, они совершали с помощью мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью «Пресса».

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Фото: Ольга Шукайло / БелаПАН

Екатерина Андреева в суде рассказала: «С 2017 года по сегодняшний день я являюсь штатным корреспондентом телеканала «Белсат», который входит в структуру национального телевидения Польши TVP. В этот период я направляла необходимые документы в Министерство иностранных дел Республики Беларусь с официальной просьбой предоставить мне аккредитацию для работы на территории Беларуси. Однако получила отказ. Поскольку ранее подобные отказы уже случались, причины отказа не сообщались, а мои коллеги по телеканалу подвергались давлению со стороны властей, отказ в аккредитации я посчитала актом государственной процедуры. Подобная процедура нарушает мое конституционное право на свободу слова.

Но, несмотря на задержания и многократные штрафы, я продолжала выполнять свои обязанности.

С августа 2020 года я регулярно освещала акции протестов против фальсификаций итогов президентских выборов. С августа по ноябрь я провела несколько десятков включений в прямом эфире… Накануне 15 ноября один из редакторов поставил мне задачу провести стрим с так называемой Площади перемен в Минске, где люди собирались выразить протест против убийства Романа Бондаренко и почтить его память, возложив цветы к народному мемориалу. Я подчеркиваю: не гибели, не смерти, а именно убийства Романа Бондаренко».

Екатерина и Дарья вели стрим, когда дверь в квартиру, где они находились, взломали. Люди в черной форме и балаклавах вывели журналистов из квартиры и увезли на Окрестина.

Фото: Ольга Шукайло / БелаПАН

Суд над Андреевой и Чульцовой продолжится на следующей неделе. Любовь Лунева и Дмитрий Солтан к этому времени еще не выйдут на свободу. Кстати, Лунева работала на акциях протеста еще в девяностые и начале нулевых. И в те времена, когда не было мгновенно обновляемых новостных сайтов, соцсетей и телеграм-каналов, сама всегда чудом узнавала, куда повезли задержанных и сколько их в том или ином РУВД. И, представьте себе, иногда Люба ухитрялась путем переговоров освободить людей. Ее знала в лицо и по имени вся минская милиция.

Помню, однажды мы стояли перед зданием РУВД, куда привезли несколько десятков человек после акции протеста. Из здания вышел какой-то милицейский начальник. Лунева кинулась к нему: «Ну давайте поговорим как нормальные люди!» Начальник ответил: «Ну что вы, Любовь Алексеевна, я же двадцать лет в милиции работаю!» Так вот, теперешним не нужны десятилетия, чтобы разучиться говорить «как нормальные люди». Учатся мгновенно, схватывают на лету.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси

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