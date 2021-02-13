 

В Северной Дакоте зарегистрирован неприемлемый для Apple законопроект

13.02.2021, 1:26, Новости дня
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Руководство компании Apple высказалось против законопроекта, зарегистрированного в американском штате Северная Дакота. По словам менеджеров, в случае принятия данный документ может поставить крест на всей маркетинговой политике производителя электроники, а также разрушить всю систему защиты конфиденциальности, на которую сейчас полагаются владельцы iPhone.

Авторы законопроекта «всего-то» хотят позволить разработчикам ПО и игрового контента использовать не App Store и Apple Pay, а альтернативные ресурсы. То же касается системы платежей – хотят законодательно снять ограничения.

По мнению представителей «Яблочной» компании, после принятия такого закона в одном штате аналогичные могут появиться и в других, а затем такой же документ наверняка примут и на федеральном уровне.



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