 

Морозы в Украине продержатся до 21 февраля – синоптик

13.02.2021, 1:22, Новости дня
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В ближайшие сутки на всей территории Украины похолодает, а на следующей неделе морозы усилятся и продержатся до 20-21 февраля. Об этом 12 февраля в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

“Сериал из южных циклонов закончится – снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. 13-14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения”, – отметила она.

В отдельных регионах возможен снега,  на дорогах – гололедица. Температура воздуха ночью ожидается -10…-16  °С, днем -5… -11  °С. В Крыму и на Закарпатье – 2… +2 °С.

“13 февраля в Украине будет преобладать северо-западный ветер, он будет сильным, некомфортным, с штормовыми порывами”, – сообщила Диденко.

В Киеве на выходных будет холодно: ночью -12…-14 °С, днем -7…-10 °С. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4221680921195187

Из-за сложных условий утром 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, самый большой снежный покров на 12 февраля образовался в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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