Голубовская: В Украине госпитальная смертность от коронавируса одна из самых низких в Европе

13.02.2021, 1:22, Новости дня

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Уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в больницах Украины ниже, чем в большинстве стран Европы. Об этом украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

“В общем по смертности, оцените ее с госпиталях в западной Европе и в наших – и увидите, что у нас летальность – не та, что показывают, а госпитальная – будет одной из самых низких в Европе. Это стоило нам очень больших трудов всех специалистов”, – сказала она.

Голубовская сказала, что низкая смертность в больницах в том числе достигается благодаря протоколу лечения от COVID-19, который действует в Украине, хотя его и критикуют.

“Страсти по протоколу вы наблюдали целый год? Что мы в протокол не введем – масса диванных экспертов [появляется]. Дошло до того, что люди иногда отказываются от лечения, потому что они в Facebook очередную истерику прочитали. […] На местах может быть все, что угодно, есть злоупотребления. Я глобально говорю: факт остается фактом”, – добавила она.

Уровень смертности от коронавирусной инфекции в Украине в 3,5 раза ниже, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, страна находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19 на 1 млн человек.

В Украине, по данным Минздрава, за сутки 11 февраля от коронавирусной инфекции умерли 116 человек. За все время эпидемии в Украине болезнь подтвердили у 1 262 867 человек, 24 174 заболевших умерли, 1 106 155 – выздоровели. Население страны, по данным Госстата (.docx) на 1 декабря 2020 года – 41,7 млн человек.

Население соседней Польши – более 38 млн человек, писала газета Dziennik Gazeta Prawna 26 января. По информации минздрава Польши на 12 февраля, в стране с начала пандемии подтвердили инфекцию у 1,57 млн человек, более 40 тыс. из них умерли, 1,33 млн – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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