ВОЗ сообщила о повторных заражениях новыми штаммами COVID-19
13.02.2021, 1:00,
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У Всемирной организации здравоохранения есть сведения о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к COVID-19, сообщил главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», – сказала Сваминатан, передает РИА «Новости».
Исследования должны установить, насколько хватит иммунитета от COVID-19 у переболевших людей. При этом среди вакцинированных вирус переносится лучше, добавила представитель ВОЗ.
Сваминатан отметила, что есть информация о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, есть вероятность снижения уровня передачи коронавируса после инъекции.
Ранее в ВОЗ сообщали, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к новой волне пандемии.
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