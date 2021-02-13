 

Администрация Байдена собралась добиваться выдачи Ассанжа из Британии

13.02.2021, 1:00, Новости дня
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Администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, сообщила The New York Times.

Издание приводит комментарий представителя министерства юстиции США, которое также выполняет функции генеральной прокуратуры Соединенных Штатов, Марка Раймонди. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции», – отметил сотрудник ведомства. Как констатируется в публикации, «администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником [на посту президента США Дональдом Трампом] попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа», передает ТАСС.

В материале сообщается, что Минюст США на этой неделе направил в суд в Лондоне документы с тем, чтобы оспорить постановление, согласно которому Ассанж не может быть выдан американской стороне. По сведениям издания, власти Соединенных Штатов ранее намеревались предоставить британскому суду материалы, свидетельствующие в пользу того, что в американских тюрьмах гуманно обращаются с заключенными.

Издание приводит комментарий представителя организации «Репортеры без границ». Она выразила «глубочайшее разочарование» в связи с тем, что при Байдене Минюст США продолжит добиваться выдачи Ассанжа.

Ранее американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг.



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