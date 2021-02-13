Южнокорейская компания Hyundai представила шагающего робота для доставки

13.02.2021, 0:32, Новости дня

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Автономный шагающий робот Tiger предназначен для службы доставки. Его разработали специалисты из компании Hyundai, которые считают, что эта машина способна справиться с работой в курьерской службе.

Особенность беспилотника состоит в том, что на ровных поверхностях он передвигается при помощи колес и способен развивать достаточно большую скорость. Однако как только перед ним возникают препятствия вроде ступеней, он тут же начинает шагать.

Если будет необходимо, робот перепрыгнет препятствие и даже полетит на небольшое расстояние, поясняют разработчики. Инженеры напоминают, что в наше время такой технике уделяется максимальное внимание, так как спрос на роботов-доставщиков быстро растет, а универсальные технические решения пока не созданы.