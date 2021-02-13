 

Южнокорейская компания Hyundai представила шагающего робота для доставки

13.02.2021, 0:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Автономный шагающий робот Tiger предназначен для службы доставки. Его разработали специалисты из компании Hyundai, которые считают, что эта машина способна справиться с работой в курьерской службе.

Особенность беспилотника состоит в том, что на ровных поверхностях он передвигается при помощи колес и способен развивать достаточно большую скорость. Однако как только перед ним возникают препятствия вроде ступеней, он тут же начинает шагать.

Если будет необходимо, робот перепрыгнет препятствие и даже полетит на небольшое расстояние, поясняют разработчики. Инженеры напоминают, что в наше время такой технике уделяется максимальное внимание, так как спрос на роботов-доставщиков быстро растет, а универсальные технические решения пока не созданы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Видео: Пашинян должен остаться у власти

30.09 / Судью Рут Гинзбург похоронили на Арлингтонском национальном кладбище

13.10 / Бутина: Навальный по указке своих кураторов плюнул докторам в лицо

11.08 / В Конгрессе США призвали поддержать протесты в Белоруссии

22.07 / Канье Уэст спросил у поклонников, идти ли ему в президенты

13.08 / Euronews – Еврокомиссия рассматривает санкции против Минска за «насилие и фальсификацию выборов»

25.12 / Аргентина зарегистрировала российскую вакцину по итогам клинических исследований

15.11 / Сборная РФ по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций

02.09 / Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

21.12 / Шевцова: Сфера влияния РФ распадается. Украина потеряна навсегда. Идея Союзного государства с Беларусью сомнительна. А Молдова смотрит в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска