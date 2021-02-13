В Украине подали документы на регистрацию пока только одной вакцины от коронавируса – Степанов

13.02.2021, 0:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине подали документы на регистрацию пока лишь одной вакцины от коронавирусной инфекции – CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, готовится пакет документов на регистрацию AstraZeneca.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в ходе рекламного блока программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

“Подалась Sinovac на регистрацию, и мы ожидаем пакета документов – сейчас работают наши специалисты с Serum Institute – по AstraZeneca, в понедельник, я думаю, они будут поданы и [вакцина] будет зарегистрирована”, – сказал министр.

Ожидается, что первой на следующей неделе в Украину доставят вакцину, которую правительство закупило у компании AstraZeneca, добавил Степанов.

“В понедельник-вторник-среду она должна быть. Она только прилетает – и сразу поедет на вакцинацию. Нет причин, чтобы тянуть”, – сказал Степанов, отметив, что сейчас идет отгрузка препарата.

Он уточнил, что документы на регистрацию CoronaVac подали “буквально вчера”.

“Ее зарегистрировали 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней она должна быть в Украине с доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они только подались на регистрацию, […] в досье должны быть результаты по клинической эффективности”, – добавил министр.

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн прививок, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал Степанов. Он говорил, что в первой партии препарата от AstraZeneca миллион вакцин.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—