 

США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»

13.02.2021, 0:06, Новости дня
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

При этом, как сказал представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – сообщил Прайс.

Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.



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