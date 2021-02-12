Эксперт назвал самые надежные средства защиты для экрана смартфона

12.02.2021, 23:40, Разное

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Эксперт сервисных центов «Ремонтный городок» Норик Аракелян назвал самые надёжные средства защиты для экрана смартфона. Лучше всего на данный момент с этой задачей справляются специальные стёкла.

Именно стёкла являются наиболее распространёнными и покупаемыми решениями из-за их невероятной надёжности. Плюс к этому на них не появляются царапины и даже в случае падения телефона с высоты около метра на бетонное покрытие, защита поможет сохранить экран в целостности. Такой ударопрочностью не обладает ни одна защитная плёнка или гидрогелевое вещество. При этом эксперт рекомендует выбирать стекло не тоньше 0,5 мм. Твёрдость его покрытия должна составлять 9H. Многие ремонтные мастерские рекламируют наличие стёкол с показателем 21H и даже 22H, но это не более, чем маркетинговый ход.

Во время объяснений Норик Аракелян не стал вовсе игнорировать плёнку как средство защиты экрана смартфона. Она имеет ряд преимуществ перед стеклом как в цене, так и в простоте нанесения. Она идеально подойдёт тем людям, которые не носят телефон с ключами в одном кармане и точно уверены, что не уронят устройство.

Источник: radio1.news