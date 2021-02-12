 

Эксперт назвал самые надежные средства защиты для экрана смартфона

12.02.2021, 23:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт сервисных центов «Ремонтный городок» Норик Аракелян назвал самые надёжные средства защиты для экрана смартфона. Лучше всего на данный момент с этой задачей справляются специальные стёкла.
Именно стёкла являются наиболее распространёнными и покупаемыми решениями из-за их невероятной надёжности. Плюс к этому на них не появляются царапины и даже в случае падения телефона с высоты около метра на бетонное покрытие, защита поможет сохранить экран в целостности. Такой ударопрочностью не обладает ни одна защитная плёнка или гидрогелевое вещество. При этом эксперт рекомендует выбирать стекло не тоньше 0,5 мм. Твёрдость его покрытия должна составлять 9H. Многие ремонтные мастерские рекламируют наличие стёкол с показателем 21H и даже 22H, но это не более, чем маркетинговый ход.

Во время объяснений Норик Аракелян не стал вовсе игнорировать плёнку как средство защиты экрана смартфона. Она имеет ряд преимуществ перед стеклом как в цене, так и в простоте нанесения. Она идеально подойдёт тем людям, которые не носят телефон с ключами в одном кармане и точно уверены, что не уронят устройство.

Источник: radio1.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / «Все молчат, никто ничего не просит»

09.02 / Вечные дети ГУЛАГа

31.07 / Мария Шукшина снималась в сериале “Серебряный бор” в маминых нарядах 30-летней давности

13.11 / В России поднимут минимальные цены на алкоголь

14.07 / Мнение: Неудобный вопрос к адептам баллончиков.

28.06 / Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

07.01 / «Это другое» – Цукерберг объяснил, почему Facebook не блокировал призывающих к насилию демократов в 2016 году

11.01 / Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала поклонникам редкое фото двухлетнего сына

24.11 / Совфед назвал процент увеличения пенсий в 2021 году

05.10 / Мнение: Махараджи, мифы, мистерии: история индийского ювелирного искусства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска