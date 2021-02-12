Мнение: 6-я годовщина “Минска-2”

12.02.2021, 23:36, Разное

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6-я годовщина "Минска-2"

Как обычно, в очередную годовщину «Минска-2» подводим промежуточные итоги, которые весьма показательны в своей очевидности. Достаточно просто пройтись по пунктам подписанных соглашений и сравнить их с тем, что получилось спустя 6 лет.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.

На 12 февраля 2021 года война так и не была прекращена, боевые действия продолжаются и по сей день с разной степенью интенсивности. Последнее обострение произошло 8 февраля, когда шел очередной бой в районе Ясиноватского блокпоста, а ВСУ теряли все новых и новых солдат на минах во время попыток «поджать нейтралку».

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У"):

— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г. Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

Отвод тяжелого вооружения так полностью осуществлен и не был, что подтверждала даже ОБСЕ в своих отчетах, указывая на наличие тяжелой техники, включая артиллерию, в районах, из которых она по договоренностям должна была быть выведена. В ходе боевых действий с февраля 2015 по январь 2021 годов ствольная и реактивная артиллерия продолжала периодически применяться, не говоря уже об использовании танковых орудий для поддержки действий пехоты и ДРГ.

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.

Мониторинг был организован, и сотрудники ОБСЕ действительно вели наблюдение как на границе ЛДНР и РФ, так и на линии фронта, фиксируя различные нарушения, но так как за фиксацией не следовало каких-либо существенных изменений, то эффективность мониторинга оказалась равна нулю.

4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.

Диалог о модальностях де-факто так и не состоялся, так как Украина отказывается вести диалог с ЛНР и ДНР. Принятые на Украине законы, связанные с Донбассом, исключают такие переговоры в принципе. Принятый закон об особом статусе Донбассе фактически направлен на блокирование выполнения Минских соглашений и получение Донбассом особого статуса.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

И при Порошенко, и при Зеленском Киев достаточно ясно дал понять, что не намерен выполнять этот пункт и предоставлять амнистию ополченцам и политическому руководству ЛНР и ДНР. Уже при Зеленском Киев пытался переставить этот пункт, как и пункт об особом статусе Донбассе и его правовом статусе, чтобы вынести их на период после передачи границы ЛДНР с Россией Украине, что «Минск-2» исключает. Поэтому вопрос амнистии за 6 лет так и не был решен.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода.

Несмотря на различные обмены военнопленных, агентов и удерживаемых гражданских лиц, полный обмен по принципу «всех на всех» так и не произошел ни на 5-й день, ни на 6-й год.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма.

Спустя 6 лет действенная гуманитарная помощь Донбассу поступает только из России, Украина продолжает осуществлять экономическую блокаду Донбасса, пытаясь отыграться на населении за свои военные поражения. Никаких эффективных механизмов международной помощи ЛНР и ДНР так и не создано из-за противодействия США и Украины.

8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины). В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.

Спустя 6 лет социально-экономические связи сведены к минимуму, экономическая блокада Донбасса Украиной продолжаются, социальная сфера де-факто переключена на Россию, банковская система Украины на Донбассе не работает.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 – в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.

Так как предшествующие пункты, как и пункт 11, выполнены не были, то никакого контроля над границей Украина не получила, и на 2021-й год граница контролируется пограничниками ЛДНР и РФ. Попытки Украины поднимать этот вопрос, не выполняя другие пункты, были направлены скорее на демонстративный саботаж выполнения «Минска-2».

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.

В силу отсутствия прогресса по другим пунктам, вывод российских добровольцев или же иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не осуществлялся. Более того, на Украине неонацистские формирования за прошедшие годы были полностью интегрированы в государственные структуры и включены в состав ВСУ, МВД, НГУ.

11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.

Никакой серьезной конституционной реформы на Украине не прошло ни в 2015-м году, ни позднее. Принятые законы о децентрализации оказались фикцией и профанацией, которые были направлены как раз на недопущение получение ЛНР и ДНР особого статуса. Как об этом объявляли и Порошенко и Зеленский, идти в этом направлении они не намерены. В силу этого вопрос о границе не является актуальным.

12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.

Так как никакого политического прогресса по предшествующим военным и политическим пунктам нет, то и оснований для проведения выборов на Донбассе «по украинским законам» тоже нет, тем более что Украина отказывается обсуждать эти вопросы с ДНР и ЛНР. Поэтому на Донбассе с 2014-го года проводят свои собственные выборы глав исполнительной власти и народных депутатов.

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней Контактной группы, в том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней Контактной группы.

Пожалуй, единственный пункт, который более-менее формально выполнялся. Минские подгруппы интенсивно заседали 6 лет. Эффективность этой интенсивной деятельности оказалась равна нулю.

Примечание 1. Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:

— освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Как уже отмечалось ранее, Украина отказалась принимать необходимые законы для амнистии в рамках озвученных политических решений.

— право на языковое самоопределение;

В свете масштабной дерусификации на Украине этот пункт выглядит особенно смешно.

— участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Так как Украина отказывается предоставлять ЛНР и ДНР особый статус, то никаких прав с назначением глав органов прокуратуры и судов не подразумевается.

— возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

Опять же, в силу отсутствия особого статуса такого права за ЛНР и ДНР Украина не предполагает. А вот Россия предполагает. Но это уже совсем не «Минск-2».

— государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

Украина никакой поддержке ДНР и ЛНР не оказывает, осуществляя против них террористическую деятельность (в том числе против социально-экономической инфраструктуры) и экономическую блокаду.

— содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;

Как можно заметить по политике Порошенко и Зеленского, Украина осуществляет строго обратное, препятствует любому экономическому или трансграничному сотрудничеству с РФ.

— создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

Украина отказывается признавать местные органы власти, местные вооруженные силы, которые уже названы «народной милицией» (без всякой Украины), и вести переговоры об их статусе и полномочиях.

— полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.

Так как нет согласованных условий для выборов в новой политической реальности, то вопрос полномочий депутатов ЛНР и ДНР не актуален и решается исключительно в рамках правового поля ЛДНР.

Участники Трехсторонней Контактной группы:

Посол Хайди Тальявини;

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма;

Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов;

А.В. Захарченко;

И.В. Плотницкий.

Никто из указанных лиц сейчас уже не отвечает за выполнение данных соглашений, а Захарченко вообще убили.

* * *

Вот, собственно, и всё на тему юбилея «Минска-2». Изначально мертворожденные соглашения и спустя 6 лет остаются никчемной бумажкой, которая не остановила войну и не решила ни одной из ключевых проблем Донбасса.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/shest-let-minsku-2/ – цинк

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