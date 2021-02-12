За кнопкодавство в Раде вручили первое подозрение, в КСУ обжаловали отмену мажоритарки. Главное за день

12.02.2021, 23:34, Новости дня

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Первое подозрение за кнопкодавство в Раде

Народному депутату Украины впервые сообщили о подозрении в неперсональном голосовании, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, речь идет о парламентарии, который во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно кнопкодавил.

СМИ пишут, что это народный депутат из группы “Довіра” Владислав Поляк, которого избрали в Раду по мажоритарному округу №73 в Закарпатской области.

Непогода в Украине: в некоторых регионах высота снежного покрова превысила 1 метр

В большей части регионов Украины продолжаются снегопады, больше всего снега выпало в Ивано-Франковской области – по состоянию на сегодняшнее утро высота покрова достигала 112 см.

Из-за непогоды более чем 80 населенных пунктов остались без света.

Украина возглавила список стран, где граждане недовольны работой правительства по противодействию COVID-19

Сегодня обнародовали результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд “Демократические инициативы” и Киевский международный институт социологии.

Согласно исследованию, 77% украинцев считают, что правительство страны плохо справляется с эпидемией COVID-19. В то же время довольны действиями Кабмина 6% граждан. Страна лидирует в списке государств, чьи граждане недовольный действиями правительства в условиях пандемии.

Также результаты опроса показали, что 36% украинцев считают неприемлемым ограничение поездок между странами для борьбы с распространением коронавируса, а 65% граждан готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной.

В КСУ обжаловали отмену мажоритарки

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от 45 народных депутатов, которые оспаривают положения Избирательного кодекса о проведении выборов исключительно по пропорциональной системе. Они считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе “содержит признаки узурпации власти”.

Нацсовет хочет аннулировать лицензию ZIK и назначил внеплановую проверку канала “112 Украина”

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен подать в суд иск с требованием аннулировать лицензию телеканала ZIK. Основанием для отмены лицензии является тот факт, что канал не предоставил в полном объеме документов, которые Нацсовет запрашивал для невыездной проверки, сообщила пресс-служба регулятора.

Кроме того, Нацсовет назначил внеплановую проверку канала “112 Украина” из-за распространения необъективной информации и высказываний, содержащих риторику вражды.

Названа сумма убытков от оккупации Донбасса

Потери от оккупации России отдельных регионов Донбасса только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, в сумме не учитывается стоимость активов, которые находятся на оккупированной территории, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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