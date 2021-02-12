 

Дело о клевете Навального на ветерана отложили до следующей недели

12.02.2021, 23:12, Новости дня
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Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил до 16 февраля разбирательство уголовного дела в отношении блогера Алексея навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», – передает ТАСС слова судьи Веры Акимовой.

В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания блогеру многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения Артеменко отказался от участия в процессе. Ветеран выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти.

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.



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