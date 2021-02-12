 

Каталония призвала одобрить «Спутник V» для применения в ЕС

12.02.2021, 23:12, Новости дня
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Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС для ускорения темпов вакцинации, в том числе за счет российской «Спутник V», заявили в женералитете.

«Мы, правительство [Каталонии], просим, чтобы на рынке были как можно раньше все вакцины (включая «Спутник»), поскольку мы хотим ускорить вакцинацию», – приводит слова представителя женералитета РИА «Новости».

В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР.



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