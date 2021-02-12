 

«Я не справлюсь»: Егор Крид заговорил в песне о боли, которую не сможет пережить

12.02.2021, 22:46, Разное
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Популярный российский певец Егор Крид в новой композиции заговорил о боли, которую не сможет пережить. В строчках трека присутствует фраза: «Я не справлюсь». Отрывком песни артист поделился в социальной сети Instagram.
Егор Крид, публикуя «Истории», заявил, что готовится выпустить очень личный и тяжелый трек. В основной ленте профиля появился сниппет на песню. Пока артист не знает, загружать ли на все музыкальные площадки полную версию композиции, этими словами он очень заинтриговал поклонников.

В треке речь идет о личной жизни, Егор Крид поет о том, что невозможно справиться с болью самостоятельно. Поклонники сразу же поняли, что лирическая композиция посвящена блогеру Вале Карнавал. Вместе пара встречала Новый год в Дубае, но потом неожиданно рассталась. Сами же знаменитости не дают никаких комментариев по этому поводу.



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