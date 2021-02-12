 

Citroen представит новый Citroen C5 на автосалоне в Шанхае

12.02.2021, 22:44, Новости дня
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Компания Citroen намерена официально представить в Шанхае новую модель Citroen C5.

В частности, презентация состоится в апреле 2021 года в рамках запланированной выставки. Разработчики применили для паркетника новую платформу EMP2, а также гибридную силовую установку. Что касается внешнего вида, то из-за плотного защитного камуфляжа определить новшества обнаруженной модели на тестах не представляется возможным.

Покупатели смогут приобрести новинку Citroen C5 с прежними 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми двигателями, которые выдают 167 и 204 л.с. мощности соответственно. Также в продажу в дальнейшем выйдет модификация с 1,8-литровым мотором и электродвигателем, которые составляют гибридную силовую установку.



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