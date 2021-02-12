Мнение: Дело об оскорблении ветерана. Вторая серия
12.02.2021, 22:42,
Разное
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В Москве сегодня вторая серия суда по делу об оскорблении ветерана Навальным.
Судя по описаниям происходящего в зале суда, клоунада продолжается.
Трансляция у здания суда.
Трансляция RT
Текстовые трансляции
1. Российская газета – https://rg.ru/2021/02/12/sud-po-delu-o-klevete-navalnogo-na-veterana-onlajn-transliaciia.html
2. Коммерсант – https://www.kommersant.ru/doc/4684048
3. РАПСИ – http://rapsinews.ru/online_translation/20210212/306761210.html
4. Медиазона – https://zona.media/online/2021/02/12/navalny-kleveta
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Источник: Colonel Cassad
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