Мнение: Дело об оскорблении ветерана. Вторая серия

12.02.2021, 22:42, Разное

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В Москве сегодня вторая серия суда по делу об оскорблении ветерана Навальным.

Судя по описаниям происходящего в зале суда, клоунада продолжается.

Трансляция у здания суда.

Трансляция RT

Текстовые трансляции

1. Российская газета – https://rg.ru/2021/02/12/sud-po-delu-o-klevete-navalnogo-na-veterana-onlajn-transliaciia.html

2. Коммерсант – https://www.kommersant.ru/doc/4684048

3. РАПСИ – http://rapsinews.ru/online_translation/20210212/306761210.html

4. Медиазона – https://zona.media/online/2021/02/12/navalny-kleveta

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