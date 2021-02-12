Украина передала Франции украденную картину Поля Синьяка

12.02.2021, 22:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во Францию возвращена картина художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка “Порт Ла-Рошель”, которая была похищена в 2018 году из музея в городе Нанси. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в Twitter.

“Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами”, – написал он.

Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки * правоохоронцям і командній роботі з * колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера. pic.twitter.com/g4lTx5XRc9

— Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) February 12, 2021

Чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства, сообщает “Укринформ”.

Полотно будет доступно зрителям после реставрации и завершения карантина.

Поль Синьяк – известный французский художник-неоимпрессионист, пейзажист, историк и теоретик искусства. Картина “Порт Ла-Рошель” датирована 1915 годом. Она оценивается в $1,5 млн.

Картину похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева. Тогда были найдены еще шесть картин, их собственников искала полиция. Преступная группа, похищавшая картины, состояла в основном из украинцев, сообщили в полиции.

—