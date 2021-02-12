 

Зеленский инициировал проведение заседания СНБО, частично оно пройдет в закрытом режиме

12.02.2021, 22:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба совета в Facebook.

“Оно должно состояться 19 февраля в помещении Офиса президента Украины на улице Банковой, 11. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме”, – отметили в посте.

Какие вопросы будут рассмотрены на заседании, пресс-служба не уточнила.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2154494188017855

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Минобороны попросили помочь с ликвидацией разлива нефтепродуктов в Химках

12.12 / В Новой Москве произошло смертельное ДТП с Jaguar

17.12 / Россия решила испытать в Черном море новую систему слежения за кораблями

21.01 / В ходе операции по ликвидации боевиков в Чечне несколько силовиков получили ранения

24.01 / В Испании глава генштаба ушел в отставку после скандала с получением вакцины от коронавируса вне очереди

22.11 / В Днепре проголосовавшим на выборах раздают попкорн и бесплатно возят в транспорте

02.07 / Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море

16.09 / Американский художник захотел выкупить Ленина

13.09 / На фоне политических распрей Россия и Германия продолжают культурный обмен

28.07 / Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сыра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска