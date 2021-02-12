Зеленский инициировал проведение заседания СНБО, частично оно пройдет в закрытом режиме

12.02.2021, 22:40, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба совета в Facebook.

“Оно должно состояться 19 февраля в помещении Офиса президента Украины на улице Банковой, 11. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме”, – отметили в посте.

Какие вопросы будут рассмотрены на заседании, пресс-служба не уточнила.

https://www.facebook.com/rnbou/posts/2154494188017855

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