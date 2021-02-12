 

Мама продолжает дэнсить – Личное мнение

12.02.2021, 22:26, Разное
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Прошлой ночью 26-летняя московская (ну, или понаехавшая) курица припёрлась в караоке. И не просто припёрлась сама, а припёрла туда и своего 11-месячного сына.


Фото: istpckphoto.com

Не, ну а чо? Счастлива мама — счастлив и ребёнок. Тем более, что у друга — день рожденья, а материнство — не приговор женской половой сущности.

Имею право! В том числе, и на отдых в приятной компании.  

Разве не так вы рассуждаете?

  
Ребёнок уродки, которой надо — понимаете, на-да?! — было расслабиться, получил ожоги лица и шеи углём из кальяна.  

Я видела эти ожоги: на маленьком детском тельце большие, вздувшиеся волдыри выглядят страшно.   Сейчас малыш — в ожоговом отделении больницы. 11 месяцев, а уже такие страдания на себя принимает, и всё потому, что его мать — овца, в голове у которой только одно: как бы сделать побыстрее сиськи после родов.

Откуда я это знаю? Разве я с ней знакома?  

Да мне не нужно быть знакомой с отдельно взятой девкой, чтобы понимать, какое говно плещется у вас в головах.  

Публичный дом 2, эскортограм головного мозга, логотип «шонэль» на шапке и соска кальяна в силиконовых губах.  

Таким не нужно рожать. Хотите жить, как пришедшие к успеху эскортницы: сосать у арабов в Дубае и фотографироваться в салоне частных джетов, куда вас загружают, как скот, и везут трахать во все дырки по кругу, то мой вам добрый совет: предохраняйтесь.  

Сделайте сиськи, отпилите носы, вытяните аппаратом Илизарова свои короткие подставки, доставшиеся вам от предков-кочевников, займитесь растяжкой и поставьте перед собой великую цель под названием «Шпагат». Вот к ней и стремитесь.  

А детей вам не надо. Не ваше это.

  Всосали? Согласны?   

А, собственно, почему нет?

Источник: Лена Миро



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