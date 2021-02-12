Россия расширила экономические санкции против Украины

12.02.2021, 22:18, Новости дня

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.

Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, для того чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

До этого экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявлял, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.