В администрации Байдена заговорили о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

12.02.2021, 21:58, Новости дня

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В новой администрации США решили пересмотреть будущее тюрьмы в заливе Гуантанамо, чтобы в дальнейшем закрыть это учреждение, сообщила в СМИ официальный представитель совета нацбезопасности Эмили Хорн.

«Мы в совете национальной безопасности проводим оценку текущего положения дел, которое администрация [президента США Джо] Байдена унаследовала от предыдущей администрации, в соответствии с нашей более общей целью закрыть Гуантанамо», – сказала Хорн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Washington Examiner.

Она добавила, что первоначально необходимо заполнить несколько ключевых позиций в ведомствах, отвечающих за нацбезопасность, в том числе в минобороны, госдеп и минюст, прежде чем будет достигнут процесс в деле по закрытию тюрьмы.

В январе 2018 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление его предшественника Барака Обамы о закрытии Гуантанамо. Тюрьма на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Тюремщики использовали пытки водой, лишение сна, сексуальное насилие и длительное содержание в помещениях, где невозможно распрямиться.

В январе 2021 года восемь независимых экспертов ООН заявили, что тюрьма на военной базе Гуантанамо является позором США, ее давно следовало закрыть. По мнению экспертов, само существование такого объекта позорит как Соединенные Штаты, так и все мировое сообщество.