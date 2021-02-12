Экс-глава ЕЦБ Драги сформировал новый кабмин Италии

12.02.2021, 21:58, Новости дня

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Бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле, сообщил генсек канцелярии президента Уго Дзампетти.

«Президент Серджо Маттарелла принял профессора Марио Драги, который по поручению от 3 февраля согласился возглавить правительство и представил президенту состав министров», – передает РИА «Новости» со заявление Дзампетти. Генсек канцелярии отметил, что президент подписал предложенный список.

Церемония принесения присяги нового Совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 12.00, добавил Дзампетти прямом эфире государственное телевидение Rai.

Напомним, итальянский президент Серджо Маттарелла после отставки премьера Джузеппе Конте поручил создать правительство экс-главе ЦБ страны и бывшему президенту Европейского ЦБ (ЕЦБ) Марио Драги.