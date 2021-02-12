Купидон на карантине – Валентинов день в этом году омрачит пандемия

12.02.2021, 21:56, Новости дня

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Многие американцы на фоне пандемии коронавируса не станут в нынешнем году праздновать День святого Валентина, пишет The New York Times. Как пишет газета, кого-то из граждан смущает непростая обстановка, а кого-то — сам праздник, который кажется им глупым и чрезмерно коммерческим.



Reuters

Даже если бы у учителя из Лос-Анджелеса Райана Бейли была спутница жизни, на предстоящий День святого Валентина он всё равно бы не стал ни организовывать романтический ужин самостоятельно, ни приглашать её в ресторан: готовить мужчина не умеет, а с заведениями общепита в его городе ситуация сейчас такая же нестабильная, как и с коронавирусной статистикой — и хотя пока рестораны остаются открытыми, никто не может гарантировать, что так же будет и 14 февраля, пишет The New York Times.

Как признался Бейли в интервью изданию, очередной коммерческий праздник, нужный, чтобы люди «тратили деньги, которых у них нет, на розовые и красные предметы, которые им не нужны», в такое сложное время миру точно ни к чему — и поэтому в нынешнем году он решил бойкотировать Валентинов день. Уничтожить этот праздник учитель задумал уже давно, а пандемия стала идеальным моментом для того, чтобы наконец развернуть эту кампанию и, объединившись с другими людьми, упразднить «знаменательную дату, придуманную для того, чтобы расстраивать людей», говорится в материале NYT.

Да, если американцы что-то и поняли за последний год, так это то, что выделять под жесты любви и признательности один-единственный непогожий февральский день — это неправильно, соглашается с Бейли автор статьи. Даже производитель шоколада Godiva, который уже давно стал синонимом Валентинова дня, до конца марта закрыл все свои магазины и кафе на территории Северной Америки. Конечно, для поедания шоколадных конфет жителям США праздники тоже не нужны — по официальной статистике, американцы в минувшем году потратили на шоколад в общей сложности $15 млрд, что на 5% больше, чем в 2019-м, и дела у Godiva шли в целом неплохо.

И тем не менее пандемия стала для «любовного бизнеса» серьёзным испытанием, продолжает обозреватель NYT. Как подчёркивает журналист, первыми отсутствие энтузиазма со стороны публики заметили организаторы мероприятий, которые обычно получают в это время многочисленные заявки на планирование свадеб и вечеринок по случаю обручения. По словам ивент-менеджера из Нью-Йорка Мелиссы Розенблум, времена наступили непростые, и хотя, в отличие от Райана Бейли, отменять Валентинов день она бы не стала, многие американцы действительно решили в этом году «взять паузу» с торжествами.

14 февраля было выбрано в качестве международного Дня всех влюбленных совершенно произвольно, напоминает автор статьи. Как поведала журналисту преподаватель факультета искусствоведения и дизайна британского Брайтонского университета Аннебелла Поллен, хотя дата действительно всегда была связана со святым, с каким конкретно — непонятно. «На раннем этапе истории церкви приняли мученическую смерть и стали святыми целые десятки христиан по имени Валентин, но в раннем Средневековье особым почётом пользовались два святых Валентина из III в. н.э. — вот только, по имеющимся данным, их обоих казнили 14 февраля», — цитирует эксперта обозреватель NYT. Ассоциировать день памяти святого с любовью стали уже в XIV веке стараниями английского поэта Джеффри Чосера, который связал весенние брачные ритуалы птиц именно с Валентиновым днём.

По данным NYT, в этом году отказаться от торжеств на День святого Валентина подумывают даже те, кто обычно празднует его на широкую ногу. Например, 46-летний Кенни Каплан и 50-летняя Кейтлин Кирнан из Нью-Джерси обычно на 14 февраля отправляются при полном параде в какой-нибудь роскошный ресторан, но в этот раз всё по-другому. «Ужасный холод, — признаётся в беседе с корреспондентом NYT Кейтлин, которая живёт с Кенни, его матерью и его двумя детьми от предыдущего брака. — Кутаться и выходить на улицу лишь затем, чтобы поесть, как-то не очень хочется. Мне будет вполне достаточно заказать пиццу и попросить колбаски пепперони в середине выложить в форме сердца. Откроем бутылку хорошего вина и будем сидеть у камина и просто смотреть друг на друга и благодарить друг друга за то, что смогли вместе пережить этот год».

По мнению психиатра из Нью-Йорка Карли Снайдер, из-за того что многим людям пришлось практически всё время проводить в компании спутника или спутницы жизни, большинству из них теперь хочется всего, что угодно, но только не этого. «Никто на самом деле не подписывался на то, чтобы жить в таком тесном переплетении с партнёром, в каком пришлось нам, а это ведь тяжело и приводит к стрессу», — поясняет эксперт.

Сама Снайдер замужем уже 15 лет, и она планирует ограничиться тем, что подарит своим трём детям шоколадные конфеты. «Для людей, которые и так состоят в долгоиграющих отношениях, праздник это всё-таки глуповатый», — признаётся она в интервью NYT. Вместе с тем, по словам эксперта, предстоящий праздник всё же будет удобным поводом проявить в отношении партнёра любовь и поддержку. «Обнимите своего партнёра. И друга тоже обнимите», — говорит она, и тут же себя поправляет: «Хотя нет, друга лучше обнимать не надо».

Ведущая подкаста Кейт Кейси из Калифорнии провела пандемию, оставаясь на карантине со своим мужем Дэном Родригесом и их пятью детьми — и «Купидон к ним в этом году не наведается», пишет NYT. «Терпеть не могу идею о том, что люди обязаны купить подарок, чтобы доказать свою любовь, — рассказала Кейси корреспонденту издания. — Я вытолкала из своей вагины пять детей. Меня не только на Валентинов день — меня надо 365 дней в году чествовать».

А вот брачный посредник из Нью-Йорка Эми Ван Доран всё же считает, что на День святого Валентина стоит поделиться любовью. «Отправьте своей девушке, маме или любому дорогому вам человеку цветы или угощение, чтобы показать, что вы о них думаете. Каким бы тупым нам ни казался Валентинов день в интеллектуальном плане, проявление внимания никто как оскорбление воспринимать не станет, особенно на фоне этой пандемии одиночества», — приводит её слова NYT.