Американские демократы скрывают правду о штурме Капитолия

12.02.2021, 21:56, Новости дня

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Гибель людей во время штурма Капитолия 6 января активно используется демократами в пропагандистских целях, однако фактов народу не сообщают, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. Так, по его словам, по-прежнему неясно, для чего было убивать сторонницу Трампа Эшли Бэббит и отчего на самом деле погиб полицейский, якобы забитый огнетушителем во время беспорядков.

Был лишь один человек, умерший в тот день насильственной смертью, убитый намеренно. Это 35-летняя Эшли Бэббит, ветеран вооружённых сил из Сан-Диего. На Бэббит был плащ с трамповской символикой, когда её застрелил лейтенант полиции Капитолийского холма. Смерть Бэббит попала на видео, то есть это самая задокументированная смерть из всех, происшедших в тот день. Удивительно, как мало мы, однако, об этом знаем.

Бэббит застрелили, когда она пыталась пролезть через разбитое окно в спикерский коридор в Капитолии. Этим наши знания, по сути, ограничиваются. Власти отказались сообщить имя человека, стрелявшего в неё, или любые подробности проведённого ими, по их собственным словам, расследования. Возможно, мы никогда не узнаем, по какой именно причине этот неназванный полицейский Капитолийского холма лишил её жизни.

Адвокат этого полицейского заявил, цитирую: «Ознакомившись с доказательствами, нельзя не считать этого человека героем». Мы, конечно же, ознакомиться с этими доказательствами не можем, потому что их нам не предоставляют. Мы даже не можем знать, кто это был.

В каких-то конкретных обстоятельствах, может быть, и оправданно убить невооружённую женщину. Но как это может быть «героизмом»? Если погибшая читала сайты QAnon? Республиканцы не задают эти вопросы. Один член конгресса, республиканец из Оклахомы, сказал, что тут же обнял полицейского, выстрелившего в Эшли Бэббит. «Ты сделал то, что должен был», — заявил конгрессмен. Но действительно ли офицер должен был так поступить? Мы не знаем. А неплохо было бы знать. Может быть, кто-то мог бы задать этот вопрос.

Мы знаем, что Эшли Бэббит не была вооружена, когда её убили. Тем не менее на слушаниях по импичменту конгрессмен от Род-Айленда Дэвид Сисиллин описал события в Капитолии как, цитирую, «вооружённый бунт». Посмотрите.

ДЭВИД СИСИЛЛИН, конгрессмен США: Он подстрекал вооружённую, разозлённую толпу к беспорядкам… Подстрекательство к вооружённому бунту против государственной власти Соединённых Штатов… Вооружённая, разозлённая и опасная толпа… Вооружённое насилие против государственной власти Соединённых Штатов Америки.



Дэвид Сисиллин — бывший мафиозный адвокат из Провиденса. Надо полагать, он знает, что значит совершить преступление с применением оружия. Без сомнения, знает. Нет никаких сообщений о том, чтобы участники беспорядков на Капитолийском холме в тот день стреляли или угрожали кому-то оружием. Так о чём же именно говорит Дэвид Сисиллин?

По-видимому, он имеет в виду смерть полицейского Брайана Сикника. В первые часы после беспорядков The New York Times сообщила, что сторонники Трампа зверски забили Сикника насмерть огнетушителем. Очевидно, огнетушитель и есть смертоносное оружие. Вот почему это «вооружённый бунт». Новость о насильственной смерти Сикника быстро подхватили бесчисленные СМИ. Ведущие кабельных каналов повторяли её, а потом и снабжали подробностями.

CNN: Сотрудник полиции Брайан Сикник умер, после того как его ударили по голове огнетушителем во время многочасового нападения (на Капитолий. — ИноТВ).

MSNBC: Они насмерть забили капитолийского полицейского огнетушителем…

CNN: Кроме того, погиб Брайан Сикник, после того как его ударили по голове огнетушителем во время драки…

MSNBC: Он умер в возрасте 42 лет, после того как его избили огнетушителем.

Сотрудника полиции Капитолийского холма насмерть забила огнетушителем толпа сторонников господства белой расы. Ужас! Такую историю они рассказывали и рассказывают до сих пор. Этот рассказ составляет основу мифа, которым демократы окружили 6 января.

Останки Сикника были выставлены для торжественного прощания в здании Капитолия. Потоки политиков, тех же самых людей, которые всего несколько месяцев назад говорили нам, что копы — расисты по определению… Те же самые люди превозносили Брайана Сикника как героя. Наконец-то они нашли сотрудника полиции, который мог служить их политическим целям. Почтить его память пришли, к примеру, (вице-президент США. — ИноТВ) Камала Харрис и её муж. И в этот момент они ничего не говорили о лишении полиции финансирования.

На самом же деле рассказанная ими история была ложью. От начала до конца. Полицейского Сикника не забили до смерти, ни огнетушителем, ни чем-то другим. Согласно новому исчерпывающему и захватывающему анализу Revolver News, нет никаких доказательств того, что в тот день Брайана Сикника в какой бы то ни было момент ударили огнетушителем. Никаких доказательств. Никакого видео, ничего. На теле полицейского, по-видимому, не было никаких травм.

На самом деле вечером 6 января, спустя долгое время после того, как участники беспорядков в Капитолии были арестованы или разогнаны, Брайан Сикник отправил своему брату сообщение из офиса. По словам брата, Сикник сказал, что его, цитирую, «дважды полили перцовым аэрозолем из баллончика» и что он в хорошей форме. Спустя 24 часа полицейский Брайан Сикник был мёртв.

Как умер полицейский Сикник? Глава профсоюза полиции Капитолийского холма заявил, что это был инсульт. Причина не указана. Большего мы по-прежнему не знаем. Тело Сикника было сразу же кремировано, власти отказались публиковать результаты его вскрытия. За его смерть никого не привлекли к уголовной ответственности. Никаких обвинений на рассмотрении суда нет.

Что бы ни случилось с Брайаном Сикником, очевидно, что это трагедия. Но это также очень сильно отличается от той версии, которую нам рассказывают. Нам солгали о том, как он умер. Эти люди солгали о многом.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2021 года.

