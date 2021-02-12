Ученые рассказали, как распознать лжеца по голосу

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12.02.2021, 21:52, Новости дня
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Исследование особенностей голоса лжецов провели ученые из Сорбонны. Они пришли к выводу, что по интонации и манере произношения достаточно просто определять, правду ли говорит ваш собеседник или оратор, вещающий на публику.

В процессе многочисленных экспериментов были синтезированы голоса, которые прослушивали 250 тысяч добровольцев. Также участников тестов просили повторить правдивую или лживую информацию. В результате удалось определить четкие маркеры лжи.

Почти во всех случая, когда человек начинает передавать голосом информацию, о недостоверности или лживости которой ему заранее известно, он заметно замедляет свою речь. Также лжец делает меньше акцентов внутри произносимых фраз.



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