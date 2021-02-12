Эксперты назвали приложения, которые следует удалять со смартфонов

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12.02.2021, 21:52, Новости дня
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Большинство сервисных приложений эксперты называют полезными и безопасными. Но есть среди них такие программки, которые на смартфон лучше вовсе не устанавливать.

В первую очередь, это касается определителей абонентов по номеру телефона. Они работают в том случае, когда звонящий маскирует свое имя. Однако приложения-определители собирают данные о владельцах смартфонов, а также изучают их контакты. Установив приложение у себя, вы попадаете в их списки.

Также специалисты не советуют устанавливать различные очистители памяти и приложения для экономии заряда. Все это вы можете делать и вручную. Но когда неизвестное приложение автоматически и весьма агрессивно начинает стирать файлы и отключать установленные программы, это может закончиться плачевно для вас и вашего гаджета.



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