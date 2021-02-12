Мнение: Как конструируют миф про геноцид уйгуров

12.02.2021, 21:50, Разное

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Китай посадил миллионы уйгуров?

Чтобы мобилизовать поддержку санкциям, западные правительства и СМИ изображали КНР как нарушителя прав человека под стать гитлеровской Германии. Конгрессмен республиканец Крис Смит, например, клеймит правительство Китая за то, что он называет «массовым заключением миллионов, в масштабах, неслыханных со времен холокоста», в «современные концлагеря». Утверждение, что Китай посадил миллионы уйгуров в Синьцзяне повторяют все чаще, но практически без проверки. Однако если внимательно присмотреться, эти цифры и то, откуда их взяли, показывают, что они совершенно недостоверны. Хотя на Западе это потрясающее утверждение считают неопровержимым, на самом деле, оно основано на весьма сомнительных «исследованиях».

Первое из них, проведенное поддерживаемой США «Сетью китайских правозащитников» основало свои оценки на опросе аж 8 человек.

Второе опирается на хлипкие сообщения СМИ и домыслы. Его сочинил Адриан Ценц крайне правый христианский фундаменталист, противник равноправия полов и гомосексуализма, сторонник «библейской порки» детей и верящий, что им «руководит бог» в «миссии» против Китая.

С усилением давления Вашингтона на Китай, Ценц из неизвестности стал почти моментально главным экспертом по Синьцзяну. Он давал показания в конгрессе, комментировал в СМИ от Wall Street Journal до Democracy Now! (якобы прогрессивное СМИ в США -пер.) и предоставлял цитаты «эксперта» для недавнего отчета Международной организации журналистов-расследователей «Китайские утечки». В его учетке в твиттере сказано, что он «пересекает Атлантический океан» (в США из родной Германии).

До тех пор, пока редактор Grayzone Макс Блюменталь не задал вопросы Ценцу о его религиозной «миссии», на недавнем мероприятии о Синьцзяне в Капитолии , западные СМИ рекламировали его практически без всякой критики.

«Сеть китайских правозащитников», которая первая заявила про «миллионы посаженных», также действует без критического отношения со стороны СМИ.

Про «миллионы посаженных» впервые заявила находящаяся в Вашингтоне и поддерживаемая США НКО «Сеть китайских правозащитников» (CHRD).

В отчете 2018, поданном в Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН (и который западные СМИ часто изображают как отчет ООН) – CHRD «оценивает число уйгуров, посланных в лагеря «перевоспитания» – около миллиона, и около двух миллионов заставили посещать «перевоспитательные» программы в Синьцзяне. Сами CHRD пишут, что эти числа были «основаны на опросах и ограниченных данных». Хотя CHRD утверждают, что опросили десятки уйгуров в процессе исследования, их миллионные оценки были по сути основаны на опросе всего только 8 уйгуров. Основываясь на такой смехотворно малой выборке, в регионе с населением 20 миллионов, CHRD «экстраполировали оценки», что «как минимум 10% сельчан … посажены в лагеря «перевоспитания», 20% заставили посещать дневные/вечерние «перевоспитательные» лагеря в деревнях и городах, то есть 30% в обоих типах лагерей».

Приложив эти оценки ко всем Синьцзяну, , CHRD получили цифры, предоставленные комитету ООН, что миллион уйгуров посажен в лагеря «перевоспитания» и еще два миллиона заставили посещать дневные/вечерние «перевоспитательные» занятия».

Используя такие сомнительные источники как CHRD, правительство США обвинило Китай в том, что он «тиранически держит от 800 000 до возможно более 2 миллионов уйгуров, казахов и других мусульман в лагерях, предназначенных для стирания их религиозного и этнического самосознания».

Давая показания в сенатском Комитете по иностранным делам в 2018 году, чиновник госдепа Скотт Басби заявил, что это «оценка правительства США, опирающаяся на нашу разведку и отчеты в открытых источниках».

Правительство Китая отвергло обвинения США, и утверждает, что на самом деле организовало «профессиональное обучение и тренировочные центры…для предотвращения возникновения и распространения терроризма и религиозного экстремизма». Министерство иностранных дел Китая заявило, что «вообще в Синьцзяне не существует так называемых «лагерей перевоспитания» . Школы профессионального обучения и тренировочные центры законно действуют в Синьцзяне и направлены на помощь небольшому число людей, подпавшему под влияние террористических и экстремистских идеологии, чтобы дать им профессию, сделать их способными заботиться о себе и вернуться в общество».

В усиливающейся кампании давления против Китая, США не просто полагается на данные CHRD, а прямо финансируют их деятельность. Как Бен Нортон и Аджит Сингх уже писали в The Grayzone, CHRD получают значительные средства от вашингтонской конторы по смене режима – National Endowment for Democracy (NED). Эта НКО годами продвигает крайне-правую оппозицию, которая воспевает колониализм и призывает к «вестернизации» Китая.

Второй ключевой источник утверждений о миллионах посаженных уйгуров – Адриан Ценц. Он старший научный сотрудник по китаистике в крайне правом Фонде памяти жертв коммунизма, организованном властями США в 1983 году.

Фонд памяти жертв коммунизма вырос из Национального комитета порабощенных народов, группы, основанной бандеровцем Львом Добрянским для лоббирования против любой попытки разрядки с СССР. Сопредседатель Фонда Ярослав Стецько был главарем ОУН, воевавшей за гитлеровскую Германию во время оккупации Украины во Второй мировой войне. Вдвоем они помогли основать Всемирную антикоммунистическую лигу, которую журналист Джо Конэсон описал как «пристанище неонацистов, фашистов и антисемитских экстремистов из 25 стран».

Сейчас дочь Добрягнского Паула заседает в руководстве Фонда памяти жертв коммунизма. Бывшая чиновница при Рейгане и Буше-старшем, подписантка «Проекта нового американского века», Паула Добрянски своя в неоконсервативных кругах на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Из офиса в Вашингтоне Фонд памяти жертв коммунизма призывает к смене режима от Венесуэлы до Китая, продвигая идею «двойного геноцида» которая переписывает историю холокоста и ставит коммунизм на одну доску с нацизмом.

«Исследования» Ценцом Синьцзяна и Тибета оказались одним из самых эффективных орудий для пропаганды этих правых.

В сентябре 2018 года Ценц опубликовал в журнале Central Asian Survey статью с выводом, что «Общее число посаженных в лагеря перевоспитания в Синьцзяне можно оценить в более чем миллион». (Краткая версия этой статьи была первоначально опубликована Jamestown Foundation – неоконсервативным мозговым трестом, основанным в разгар Холодной войны чиновниками правительства Рейгана с помощью тогдашнего директора ЦРУ Уильяма Кейси).

Как и CHRD, Ценц «вычислил» свой «больше чем миллион» сомнительным способом. Он взял за основу единственную передачу станции Истиклаль ТВ – орган эмигрантов-уйгуров в Турции, которую потом повторил Newsweek Japan. Отнюдь не объективное СМИ, Истиклаль ТВ –сепаратисты, которые публикуют различных экстремистов.

Один из них- Абдулкадир Япукван – глава Восточно-туркестанской исламской партии (ETIM)- сепаратистской группы, стремящейся установить в Синьцзяне государство Восточный Туркестан.

ETIM признали террористической организацией со связями с Аль-Каидой даже США, ЕС и Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям против Аль-Каиды. Associated Press сообщило, что с «2013 года тысячи уйгуров…приехали в Сирию для тренировки в группе боевиков Исламская партия Туркестана, и воевали совместно с Аль-Каидой», а «несколько сотен присоединились к ИГИЛ».

Исламская партия Туркестана (TIP) – одна из самых упорных группировок в провинции Идлиб (под контролем Аль-Каиды), отвергла все предложения о прекращении огня, и промывает мозги детям. Главари TIP призвали мусульман-иностранцев вести джихад в Сирии, и в 2018 году опубликовали видео для привлечения рекрутов, в котором прославляет теракты 11 сентября 2001 года в США как священную месть против растленных США, погрязших в гомосексуализме и грехе.

Как пишет Los Angeles Times, Япукван «частый гость на Истиклаль ТВ…где он часто дает многочасовые интервью, эмоционально выступая против Китая».

Турецкий журналист Абдулла Бозкурт сообщил, что на Истиклаль ТВ также засветились фанатики-антисемиты как Нуреддин Ылдыз, который в интервью этому ТВ «призвал к вооруженному джихаду не только в Синьцзяне, но по всему миру, и назвал Китай страной дикарей, хуже евреев». Истиклаль ТВ опубликовал ничем не подтвержденную таблицу «числа заключенных в лагерях перевоспитания», якобы «слитую» властями Китая с суммой в 892 000 человек в 68 районах Синьцзяна в 2018 году, на которой Ценц основал свои «исследования».

Ценц добавил к этому передачи Радио Свободная Азия, основанном ЦРУ во время Холодной войны для пропаганды против Китая. («Закон о правах человека для уйгуров», недавно принятый Конгрессом США, обязывает Агентство США по международным СМИ – отдел правительства, который заведует и Радио Свободная Азия – публиковать репортажи про Синьцзян, включая «оценки пропагандистских стратегий Китая»).

Из таких сомнительных источников Ценц экстраполировал крайне широкую оценку «где-то от нескольких сотен тысяч до немного больше миллиона».

Признав, что он «не уверен» в этих оценках, он все равно заключает, что так «разумно предположить». Он пытается избежать личной ответственности за сомнительную достоверность цифр, заявляя: «точность этой оценки, разумеется, зависит от предположительной точности заявленного источника.» С течением времени Ценц продолжал раздувать свою высосанную из пальца оценку числа заключенных уйгуров. Выступая на мероприятии миссии США в Женеве в марте 2019, Ценц заявил: «Хотя это предположительно, кажется целесообразным оценить, что до полутора миллиона этнических меньшинств (были арестованы в Синьцзяне». Ценц повышает свою оценку еще раз в ноябре 2019 в интервью радио Свободная Азия их уже 1 600 000.

В интервью журналу Spiegel Ценц утверждает, что Китай фактически запретил исламские обряды в Синьцзяне. « Каждый в Синьцзяне, кто соблюдает любые исламские обряды, каждый, у которого есть хотя бы один стих из Корана на мобильном телефоне, подвергается жестокому перевоспитанию без суда», – заявил он. Такие подстрекательские заявления принесли Ценцу статус международного «эксперта» по Синьцзяну, приглашения давать показания в Конгрессе США и канадском парламенте, а также комментировать в крупнейших СМИ США, включая New York Times, Washington Post, CNN и Democracy Now!

ICIJ также использовал Ценца как ведущего специалиста, легитимизуя их недавнее расследование «Китайские утечки». Отчет ICIJ утверждает, что «лингвисты, эксперты по документам и по Синьцзяну, включая Ценца, которые изучили эти документы выразили уверенность в их подлинности».Учитывая привычку Ценца к домыслам и крайнюю сомнительность единственной передачи Истиклал ТВ, на которую он опирается в своих оценках, удручает то, что западные правительства и СМИ признают и распространяют его утверждения без тени сомнения.

Стоит поближе присмотреться к самому Ценцу, чтобы озабоченность еще выросла, так как он отъявленный евангелист «последних времен», который, очевидно, верит в то, что сам бог послал его в крестовый поход против КНР.

«Возродившийся в вере» христианин, который утверждает, что проповедует в местной церкви, Адриан Ценц также преподает в Европейской школе культуры и теологии. Название звучит невинно, но на самом деле это германский филиал Колумбийского международного университета – евангелической семинарии США, которая считает «Библию высшим основанием, и истиной в последней инстанции в каждом аспекте нашей жизни», и чья миссия – «просвещать с библейской точки зрения для влияния на народы с посланием Христа».

Труды Ценца по Китаю вдохновляются этой библейской точкой зрения, и он недавно объяснил в интервью Wall Street Journal: «Я ясно чувствую, что послан богом делать это», сказал он, «Я могу сказать так, я не боюсь сказать это. С Синьцзяном все реально изменилось. Это стало миссией, как посвящение в сан.».

Кроме «миссии» против Китая, небеса также, очевидно, ведут Ценца к крестовому походу против гомосексуализма, равенства полов и запрета телесных наказаний для детей – все это для него – угрозы христианству.

Ценц изложил свои взгляды в книге «Достойные спасения: Почему не все верующие вознесутся до дня скорби», которую написал в соавторстве. В книге Ценц обсуждает второе пришествие Христа, приближающийся гнев божий и явление Антихриста.

Ценц предсказывает, что будущий конец капитализма приведет к власти Антихриста «через несколько десятилетий». Он указывает на силы, которые «приведут Антихриста к власти» – «экономическое и финансовое падение «Вавилона», при этом Вавилон символизирует мировую экономическую систему (капитализм)». Кроме конца капитализма Ценц также видит «постмодернистский релятивизм и терпимость» и их пропаганду гомосексуализма, равенства полов, и воспитание без порки как угрозу христианству и «обманчивую, похожую на леопарда силу, стоящую за Антихристом». «Весьма вероятно, что всемирное преследование истинно верующих будет по обвинению в пропаганде «нетерпимости», пишет Ценц, «особенно на проповедях против гомосексуализма».

Ценц утверждает, что «законы против преступлений на почве ненависти и дискриминации вероятно сыграют важную роль в подавлении библейского христианства» и составляют часть «антихристианской кампании «терпимости» потому, что запрещают работодателю дискриминацию по полу и сексуальной ориентации». «Результатом этого будет открытое восстание против Бога и данных Богом структур власти», – заявляет Ценц, возмущаясь тем, что «все больше стран запрещают все виды телесных наказаний детей, главный библейский метод внушения уважения к властям в молодом поколении и защиты их от бунтарских наклонностей». Ценц уверяет читателей, что «подлинно библейская порка – любящее наказание, а не насилие».

«Другая важная данная Богом структура власти, на которую нападает Сатана через постмодернистский дух – структура власти среди полов», – продолжает Ценц. «Через идеи равенства полов…враг подрывает уникальные, но разные роли, которые Бог назначил мужчине и женщине».Учитывая такое правое мракобесие, не удивительно, что Ценц заявляет о своей заботе о положении мусульман в Китае, но явно не в других местах.

Поиск по твиттеру Ценца не показывает результатов, касающихся роста исламофобии на Западе, американских войн и убийств беспилотниками в странах с большинством жителей-мусульман. Единственные твит Ценца про мусульман, не связанный с Китаем – отрицание того, что существуют двойные стандарты оценки насилия со стороны белых и со стороны мусульман.

В показаниях 10 декабря 2019 года для Комитета Палаты представителей по иностранным делам, Адриан Ценц проделал своего рода круг почета за то, что Конгресс принял за неделю до того «Закон о правах человека для уйгуров», накладывающий дополнительные санкции на Китай. Ссылаясь на успешное принятия закона, он призвал США открыть новый фронт против Китая, расследуя «принудительный труд в Синьцзяне». В тот же день Ценц также появился на обсуждении Синьцзяна Фондом памяти жертв Коммунизма в Информационно-туристическом центре Капитолия США.

Также там были республиканцы-тяжеловесы как Сэм Браунбэк, ярый враг ЛГБТ, противник абортов, бывший губернатор Канзаса и нынешний посол с широкими полномочиями по религиозной свободе, а также высокопоставленные помощники сенатора Марко Рубио – инициатора почти каждого антикитайского закона, которые штампует конгресс в последние недели.

Во время, отведенное для ответов на вопросы аудитории, редактор Grayzone Макс Блюменталь спросил Ценца о его фундаменталистских религиозных и крайне правых политических взглядах.

Ценц не отказался от прошлых заявлений обличающих равенство полов и «терпимость», ни от призывов к «библейской порке» детей. Взамен, он утверждал, что нет противоречия между этими взглядами и качеством его исследований по Синьцзяну.

«Да, у меня есть различные специальности и личные связи, которые, как я считаю, не мешают моим исследованиям», – ответил Ценц Блюменталю. «Я не поддерживаю авторитаризм Китая ни в чем, и я верю, что Бог наказывает разными способами. Последние времена – крайне увлекательная тема, очень сложная тема, и я думаю, очень важная в данном случае. И я считаю, это правильно – жить, помня об этом.»

Тут же со своего места поднялся молодой человек, явно потрясенный, чтобы «заклеймить блевака Макса Блюменталя». Обрушив град ругательств на Блюменталя, он так пытался опровергнуть то, что прояснил этот вопрос.

Такого рода представление в политически плотно закупоренных палатах Капитолия США типично также для всех западных СМИ, даже якобы прогрессивные СМИ дают слово Ценцу без всякой критики.

От вашингтонских кулуаров власти до крупнейших СМИ, очень немногие готовы позволить неудобным фактом стать на пути нового, несомненно религиозного, крестового похода новой Холодной войны.

Аджит Сингх и Макс Блюменталь

Перевод с английского https://thegrayzone.com/2019/12/21/china-detaining-millions-uyghurs-problems-claims-us-ngo-researcher/

По такому же принципу конструировали мифологию по ГУЛАГу и сталинским репрессиям.

Зачем придумывать что-то новое, когда можно вести пропаганду по уже известным лекалам, нового крестового похода против коммунизма, на сей раз китайского. А тут все методы хороши по старому-доброму принципу "лги, клевещи, что-нибудь да останется".

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