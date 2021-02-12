Роскомнадзор потребовал у российских СМИ удалить новости об акциии с фонариками в поддержку Навального

12.02.2021, 21:48, Новости дня

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Роскомнадзор 12 февраля направил ряду российских СМИ уведомление с требованием удалить новости, в которых сообщалось о назначенной на 14 февраля акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Уведомление среди прочих получили “Радио Свобода”, телеканал “Настоящее время”, сообщает “Радіо Свобода”.

“Официальное распоряжение было получено медиагруппой 12 февраля. В нем говорится, что российские власти считают любое сообщение об этой акции призывом к участию в несанкционированной публичной демонстрации и массовых беспорядках”, – отметили в сообщении.

“Медуза” также получила уведомление регулятора. Редакции посоветовали убрать с сайта статью под заголовком “Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами”.

Издание по требованию ведомства и под угрозой блокировки удалило статью.

Федеральное агентство по делам молодежи 14 февраля проведет альтернативную акцию “Россия – страна любви”. Об этом со ссылкой на документ, которым располагает редакция, сообщает Znak.com. Молодежи посоветовали “вручать цветы всем окружающим людям”.

Сторонники Навального предложили россиянам 14 февраля в 20.00 выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его и постоять так 15 минут.

11 февраля Генпрокуратура РФ и Следственный комитет предостерегли россиян от участия в несанкционированных массовых акциях.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет “хитрее”. Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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