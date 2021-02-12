Нардепы “Слуги народа” просят ввести санкции против “4 канала”: ведущий Дроздов сравнил зрителей “каналов Медведчука” с крысами и амебами

12.02.2021, 21:48, Новости дня

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Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский и Евгения Кравчук направили в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявления по поводу выступления ведущего Остапа Дроздова на “4 канале”.

Бужанский в депутатском обращении просит провести проверку телеканала в связи с рядом “беспрецедентно оскорбительных для украинских граждан заявлений” и рассмотреть вопрос о санкциях. Об этом он написал в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1872641176233686&id=100004634650264

Замглавы фракции Кравчук также отправила в Нацсовет письменное заявление в связи с этим вопросом, сообщает журналист Андрей Павловский в Telegram.

8 февраля Дроздов в эфире “4 канала” прокомментировал ситуацию с санкциями против пророссийских каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. По его выражению, зрители этих каналов “плачутся, что у них забрали любимую цацку, которую они с утра до вечера брали в рот и сосали”. “Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в припадке…” – заявил Дроздов.

“Ну почитай книжку, старая баба. Возьми доместос и помой унитазы… Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь… Такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами, таких людей иначе как убогими назвать невозможно…”, – высказался телеведущий.

По данным News24.ua, коллектив журналистов “4 канала” создавал для телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK серию программ-расследований под названием “Очевидне неймовірне”.

В мае 2020 года Дроздов уже использовал эпитет “одноклеточные” – в адрес украинцев, которые говорят на русском языке. А ранее, в 2019, призывал лишить украинского гражданства всех жителей неподконтрольных Украине территорий. Тогда на него открыли уголовное дело, писал “Детектор медиа”.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Это косвенно подтвердил глава МВД Арсен Аваков – по его словам, “есть основания полагать, что ряд фигурантов имел отношение к поставкам топлива боевикам.

4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского. Они считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Виктор Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

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