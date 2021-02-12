 

Михалков необычно высказался о Крыме

12.02.2021, 21:32, Разное
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Никита Михалков необычно высказался в территориальной принадлежности Крыма. Он предположил, что кто-то может сомневаться в воссоединении полуострова с Россией. Однако это не так. “Наш! Он всегда был наш. И без единого выстрела”, – цитирует “Царьград” режиссера. Таким образом, по его мнению, регион никогда не переставал быть частью России.



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