Михалков необычно высказался о Крыме

12.02.2021, 21:32, Разное

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Никита Михалков необычно высказался в территориальной принадлежности Крыма. Он предположил, что кто-то может сомневаться в воссоединении полуострова с Россией. Однако это не так. “Наш! Он всегда был наш. И без единого выстрела”, – цитирует “Царьград” режиссера. Таким образом, по его мнению, регион никогда не переставал быть частью России.