Мнение: Письмо: “Сопротивлялась изо всех сил”

12.02.2021, 21:20, Разное

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Я планирую все письма рапанов оставлять для разбора вам, а сама буду разбирать более сложные истории.

Но мне важно, чтобы вы не хаотично выдергивали фрагменты и едко комментировали, а формулировали суть проблемы, чтобы очевидно было направление необходимой работы. Чтобы было видно, как цитируемый фрагмент связан с плохой ситуацией автора.

Вот в этом письме автор считает, что женщина им манипулировала, что она имела по отношению к нему какую-то коварную цель.

На самом деле женщине было жалко автора, она считала, что нравится ему, но что с ним делать она так и не смогла сообразить. Надеялась, что он как-нибудь ее мотивирует на отношения, но он не мог.

И большинство историй о “манипуляциях” именно об этом. О том как авторы сами щипцуют героя, тот кое-как отзывается, но шагов делать не хочет или то делает, то отступает. Но авторы никогда не видят свои щипцы и им кажется, что “манипулятор” сам все время их подманивает, чтобы за нос водить.

Научитесь видеть щипцы во всех подобных историях. Не абстрактные, а конкретные, физические, как человек давит другому на жалость и другой сразу или чуть позже отзывается, потому что думает, что нельзя быть таким холодным и жестоким с людьми. Отзывается, но предложить ничего не может, потому что не хочет ничего.

den_nik2

Здравствуйте, Эволюция!

Откликаюсь на Ваш призыв в посте про 4 оружия мошенников.

«Хоть раз кто-нибудь видел письмо в моей рубрике про манипулятора, который бы не любил, но хитроумно кого-то удерживал?

Напишите мне такое письмо, если у кого-то в жизни такое было, и мы разберем.»

Я Вам высылал начало одной истории 15.12.20., но она не была разобрана, поэтому я не стал высылать продолжение. А продолжение возможно будет как раз по теме.

Если кратко, я познакомился с девушкой в командировке за 2000 км от дома (Алма-Ата). Мне было 29, ей 26, я работал проверяющим в банке, а она в одном из филиалов этого банка. Знакомство инициировала она, я не собирался с ней знакомиться, сначала от ее инициатив уклонялся. Но в итоге я ею заинтересовался, мы общались на корпоративном пикнике, я проводил ее домой и пригласил на вторую встречу, пытался уговорить на секс, но она сказала, что у нее месячные. После возвращения домой она мне позвонила и предложила «дружить» и вместе встретить Новый Год. Мы общались на расстоянии 3 месяца и перед НГ она от своего приглашения отказалась и предложила дальше общаться на расстоянии. Я понял, что у нее есть другой мужчина.

Через месяц после НГ я был в командировке в соседнем городе и приехал к ней на один день. Она встретила меня на вокзале, поцеловала каким-то молниеносно быстрым поцелуем в губы. Я попробовал поцеловать ее в ответ, но она отстранилась. В самом начале, когда приехали к ней домой, ей кто-то позвонил (скорее всего бойфренд) и промывал мозги минут 15-20. Она сидела на кухне и тупо молча слушала – я не слышал ни единого ее слова. Т.е. он знал, что я приехал и не смог ее заставить отказаться от встречи со мной. Я решил, что ничего не теряю и через какое-то время попробовал ее просто внаглую неожиданно поцеловать. Она стояла на кухне, я резко обнял ее и попытался поцеловать, но она успела отвернуть в сторону голову и сопротивлялась в полную силу. Т.е. это был не тот случай, когда девушка говорит не надо, а сама не сопротивляется или вяло сопротивляется. Я применил силу, она сопротивлялась изо всех сил и максимально отворачивала голову в сторону. Это было уже реально на грани насилия, она сказала мне 2 раза, чтобы я ее отпустил. После второго раза я ее отпустил. После этого она сказала, что я «опасный», в шутку пригрозила сковородкой и дальше ее тон общения изменился – она стала разговаривать как-то «сверху-вниз», какие-то правила навязывать, говорила, как мне себя вести, начала жестить, повышать на меня голос, что-то про полицию говорила (что меня надо сдать туда). Я сидел тихо и уже хотел свалить, когда она успокоится, но она быстро сменила гнев на милость и предложила ее сфотографировать. Она позировала в позе птицы, сидя на кровати, на ковре, обнимая корзинку с цветами, все позы были игриво-соблазнительные.

Далее мы переписывались в аське, в основном по ее инициативе. Периодически в переписке я демонстрировал холодное отношение к ней, но она всегда умудрялась рассмешить меня и опять вовлечь в переписку. К примеру, однажды она что-то написала, а я отвечал на отъебись. Она написала «ты колючий» и потом парой фраз рассмешила меня (я был на работе и чуть не засмеялся в голос).

Иногда она начинала поучать меня, как себя вести (с ней). Я стебал ее в ответ. Например, говорил «да, Ваше Высочество». Однажды ответил, что не люблю, когда «кто-попало» начинает меня учить. Она разозлилась: «это я кто-попало?». На что я сказал, что имел в виду, что мы друг-другу никто и ей не стоит со мной так разговаривать. После этого (или подобного) момента наше общение заглохло. К тому времени я дошел до стадии «смирение» – я смирился с тем, что Алена навсегда потеряна для меня и перестал ждать инициативы от нее.

Большой неожиданностью для меня был ее звонок в мае. Когда она позвонила, я сначала подумал, что она скажет, что выходит замуж. Она же видимо ожидала, что я обрадуюсь ее звонку и даже спросила, все ли нормально и может я не хочу с ней разговаривать. Она так долго не переходила к сути дела, что я про себя подумал: «да говори уже, чего надо». Она наконец спросила, когда я поеду в отпуск и сказала, что собирается приехать в мой город. Я спросил – с кем и по какому поводу она приезжает? Когда? Ответа не было. Возникла пауза… Я предложил остановиться у меня. Она спросила: «Есть ли у меня с кем-нибудь серьезные отношения?» Я пробовал постебать ее, говорил «какая разница?», «зачем тебе это знать?», но она настаивала, чтобы я ответил. Я сказал, что нет. Затем она спросила, где она будет спать? Я сказал – на моей кровати. Она спросила – а где я буду спать? Тоже на кровати – с ней, ведь у меня только одна кровать. Она сказала: «нет так не пойдет, можно ли как-то по-другому»? Я спросил: «как по-другому? Я же не могу читать мысли». Она не сказала. Говорит: «ты сам предложи». Я упорно просил ее сказать, как она хочет, она с не меньшим упрямством повторяла: «ты сам предложи». Я спросил: «Ты что, не хочешь спать со мной?». Она отвечала, что хочет, чтобы я предложил другой вариант. Я несколько раз повторял эту фразу: «Ты что, не хочешь спать со мной?» и получал все тот же ответ, затем я бросил трубку.

Она тут же перезвонила и сказала, что перезванивает только один раз и что если я хочу с ней общаться, то не должен бросать трубку. Я сказал, что мне все-равно. Она сказала, что думает, что мне не все-равно. И добавила, что если я не хочу общаться, то могу прямо сейчас положить трубку и она больше не перезвонит. Я не стал класть трубку. Дальше опять продолжилась тема про кто где будет спать. На мою фразу «Ты что, не хочешь спать со мной?» она ответила, что я ее обижаю. Я ответил, что не хотел оскорбить ее, но не собираюсь извиняться. и что не считаю, что должен извиняться за то, что хочу ее. И спросил, было бы лучше, если бы я не хотел секса с ней? Она подтвердила, что это не было бы лучше. Но несмотря на мои объяснения она все-равно пыталась завиноватить меня – говорила, что я ее обижаю. Тогда я ответил: «А ты все правильно делаешь?» Она ответила: «Нет», зависла на пару секунд и произнесла: «я поняла, я сама виновата, но не буду извиняться». И еще спросила меня, является ли для меня проблемой то, что было в прошлом? Я сначала отвечал, что не знаю, она предложила мне подумать и высказалась в том духе, что если это для меня проблема, то нам не стоит продолжать. В итоге я сказал, что это не является проблемой(хотел, чтобы она приехала).

Она сказала, что у нас с ней могли бы быть «отношения». Но мне нужно вести себя по-другому. На мой вопрос «как по-другому?» она не ответила. Я намекнул, что мне тоже не нравится ее поведение, на что она ответила: «ты же хочешь добиться меня, а не кого-то другого?»

В конце-концов она спросила, есть ли у меня еще одно спальное место и я сказал, что найду, но она отказалась приезжать..

Я сказал, что раз у нас не получается, то стоит наверное на этом закончить общение. Она ответила, что не согласна, что постоянно ругалась с одним парнем сначала, а потом у них были отношения. Я спросил «и чем кончилось», она ответила, что они еще общаются и тут я «прикусил себе язык» – не хотелось знать в каком формате и вообще я больше укрепился в своем мнении, что общение с ней нужно заканчивать.

Еще она сказала, что обычно в таких ситуациях (когда ее игнорят) она никогда не звонила, и то, что она позвонила мне, для нее самой удивительно.

Она сказала: «Я не знаю, кто тебя консультирует, но у тебя ничего не получится». Имелось в виду, что она считала, что мне кто-то посоветовал ее игнорить. Я еще сказал, что не буду для нее «запасным аэродромом». Она ответила, что я не «запасной аэродром». «А кто я?» Она промолчала. Также я сказал, что не могу больше проявлять инициативу(т.к. она отказалась от встречи на НГ), она не согласилась, высказалась в таком духе, что считает, что я должен проявлять инициативу в общении с ней, даже как будто в упрек сказала, что я ничего ей не предлагаю. Я сказал: «Я сейчас тебя приглашаю». Она ответила, что это не то (видимо подразумевалось, что не то, т.к. это она сама позвонила). «Я пытался уговорить ее приехать, намекал, что возможно это для нас последняя возможность начать отношения (что я возможно больше не захочу с ней общаться в будущем) – она отвечала: «ну и пусть». Спросила: «мне больше не звонить?». Я ответил, что пусть сама решает, звонить или нет, а я решу, что ей ответить, когда она позвонит.

Я повторно спросил ее, есть ли у нее отношения с кем-нибудь. Она сначала опять повторила «ничего серьезного», а потом задумалась на секунду и сказала, что не будет отвечать на этот вопрос. И добавила: «Тебя это не устраивает?» Я сказал «да, не устраивает.» Она спросила, что еще меня не устраивает?» Я сказал, что она должна прекратить все свои отношения и встречи с другими мужчинами. Она отказалась. Еще я спросил, не беременна ли она? Она ответила: «А если беременна, то что?» Я сказал, что тогда пусть больше не звонит. Она спросила «Почему?» Я молчал. Она видимо, поняла дебильность своего вопроса и ответила, что не беременна и поняла, что в таком случае не нужно звонить. Также сказал, что не нужно мне звонить, если у нее будут отношения с кем-нибудь. После этого разговора у меня было отвратительно на душе и я впервые на полном серьезе подумал, что Алену просто нужно было послать в грубой форме.

Дальше общение прекратилось месяца на два, я уже подумал, что она уже забыла про меня навсегда и больше не выйдет на связь.

Последний диалог состоялся в августе после моего отпуска по аське. Она совершенно неожиданно написала.

Она: «Привет, как дела?»

Я: «Давай ближе к делу, можно без предисловий»

Она: «Понятно, меня не принимают»

Я: «Куда тебя не принимают?»

Она: «К тебе, к себе»

Я: «Учитывая то, что тебя уже «приняли» в твоем городе, и по всей видимости, принимали регулярно, можешь объяснить, что тебе от меня нужно?»

Я подождал ответа несколько дней и отключил ее от аськи.

Еще через пару месяцев она позвонила, но не представилась и сказала что-то скороговоркой из которой я ничего не понял. Я ей сказал, что она ошиблась номером.

Через 6 лет я уже переехал в Москву. Однажды какая-то Алена (с другой фамилией) лайкнула мои фото в Одноклассниках. Я изучил ее страничку – нет фото, друзей, вообще ничего, только страна – Казахстан. Сразу подумал на нее (других неопознанных женщин с именем Алена из Казахстана из знакомых у меня не было), но не прореагировал. Она написала: «Привет Денис!»

Я в ответ спросил: «Ты кто?». Ответа не было, я написал: «Мы знакомы?»

Она ответила: «Да, но это неважно». Я еще подумал про себя: «Раз это для тебя не важно, зачем тогда написала?» Через несколько дней она удалила аккаунт.