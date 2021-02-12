Средний класс: 4000 евро или 17 тысяч рублей?

12.02.2021, 21:10, Разное

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Как во Франции и в России оценивают «средний класс».

Полемику во Франции вызвало высказывание Франсуа Байру (на фото — справа), опытного политика, которого президент Макрон недавно назначил на новый пост. REUTERS/Regis Duvignau

Не так давно президент РФ Владимир Путин причислил к «среднему классу» в РФ всех, кто получает не менее 17 тысяч рублей в месяц (то есть, менее 200 евро). Путин тогда подчеркнул, что таким образом представителями среднего класса в РФ являются «свыше 70% граждан». Вспомнить об этих подсчетах русскую редакцию RFI заставила полемика, которая сейчас идет во Франции: можно ли причислять к среднему классу людей, зарабатывающих 4000 евро в месяц.

Что произошло

Полемика началась (а точнее — возобновилась) после того, как Франсуа Байру, Верховный комиссар по стратегическому планированию (Haut-Commissaire au Plan)*, лидер центристского движения MoDem заявил в телеэфире: люди, «зарабатывающие 4000 евро в месяц — для меня это средний класс», «я не говорю, что это — богатые».

Журналист задал вопрос в связи с обсуждением того, стоит ли увеличить налоги для «богатых» с учетом потерь, которые экономика Франции уже понесла и продолжает нести из-за пандемии. Журналист попросил Франсуа Байру уточнить, начиная с какой суммы заработка можно причислить француза к категории «богатых». И напомнил о высказывании бывшего президента-социалиста Франсуа Олланда, который в 2007 году заявил, что «богатыми» следует считать всех, чей доход — от 4000 евро в месяц и более.

Какой была реакция

Заявление Байру вызвало шквал критических комментариев в соцсетях, на теме «оттоптались» почти все французские СМИ, беспощадной критике подвергли лидера MoDem и политики — в основном, левого и крайне левого толка. Господина Байру в обвинили в том, что он «оторвался от реальности», напомнили, что «начинающий преподаватель зарабатывает около 1500 евро в месяц чистыми» (т.е. где-то 1800 «грязными», без вычета налогов и соцотчислений), и так далее.

«Умопомрачительный отрыв от реальности. Пусть Байру поживет на доход менее чем 885 евро в месяц (на человека), как 44% жителей (бедного парижского пригорода) Обервилье…», — написал Бастьен Лашо, депутат Нацсобрания от крайне левой партии «Непокорная Франция».

С другой стороны, Байру ведь не говорил, что средний класс «начинается» с 4000 в месяц.

Да и тот факт, что во Франции есть бедные** связан не с невысокими зарплатами, а с тем, что у этих людей либо совсем нет работы, либо она временная или не на полную рабочую неделю. Потому что полный минимальный размер оплаты труда в стране (при 35-часовой рабочей неделе) — аналог МРОТ в РФ — 1554 евро. Кроме того, во Франции развитая система социальной помощи, практически бесплатное качественное образование и здравоохранение.

Французский Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) считает, что к среднему классу можно отнести тех, чей доход находится в диапазоне от 2/3 от медианного дохода в стране до двух размеров такого дохода. «Для одного человека это означает ежемесячный доход от 1169 до 3742 евро», — сделал актуальный расчет экономический обозреватель телеканала BFMTV Пьер Кюпферман.

То есть, в принципе, опытный политик, многократный кандидат в президенты Франции Франсуа Байру не так уж сильно ошибся, причислив «4-х-тысячников» к подвиду «средний класс во Франции». Тем не менее, особенно с учетом того, что доходы подавляющего большинства французов все-таки далеки от названной господином Байру цифры (медианный доход в стране — около 1800 евро)***, ему пришлось оправдываться.

Что ответил «обвиняемый» Байру

8 февраля, около четырех часов утра, Франсуа Байру опубликовал объяснение в своем фейсбуке. Заявив, что не собирается отказываться от своих слов, политик представил «доказательства» своей правоты.

Он сказал: «Семейная пара медработников (средний медицинский персонал — прим. RFI), трудящихся в больнице, вместе зарабатывает от 4500 до 5000 евро, средняя пенсия преподавателя — 2600 евро в месяц и, значит, семейная пара преподавателей получают немного более 5000 евро в месяц: можно ли говорить, что эти медработники, что эти преподаватели — богатые?».

И сам ответил на свой вопрос так: «Очевидно, что это глупо, и даже, в определенной мере, оскорбительно».

«Оскорбительно» — потому что во Франции часто «за словом „богатый“ кроется обвинение в привилегиях, о которых хорошо известно в нашей стране» и целью таких обвинений является желание «заклеймить, атаковать» и заявить, что «это они должны» нести на себе всю налоговую нагрузку, пояснил Байру.

Политик также привел пример, когда один человек (а не семья) зарабатывает примерно 4 тысячи, и тоже «не может считаться» богатым: «Работник руководящего звена важного регионального предприятия (…) зарабатывает 3500, 4000, 4500, и иногда больше в месяц, и я не буду претендовать на то, чтобы называть его богатым».

Верховный комиссар по стратегическому планированию призвал перестать «клеймить» тех, кто честно «добился чуть большего успеха в жизни, чем другие» и, в связи с этим, зарабатывает «чуть больше», чем другие. Мы должны, наоборот, радоваться этому и «задавать самим себе вопросы» не о том, что у некоторых зарплата высокая, а о том, «почему у нас во Франции есть (и) такие низкие зарплаты».

Что говорил Путин

Теперь, чтобы сравнить масштаб дискуссии (о бедности, богатстве и среднем классе), который ведется во Франции, с масштабом дискуссии в России, приведем цитату из заявления президента Владимира Путина.

Сравнение будет нелишним, в том числе, с учетом того, что вопрос о богатстве и бедности в последние недели вышел в РФ на передний план: знаменитый фильм команды Алексея Навального о «дворце для Путина» набрал в YouTube уже более 111 миллионов просмотров, и стал одним из катализаторов массовых мирных протестов, которые были подавлены властями крайне жестоко.

В ответ на этот фильм государственный канал «Россия» показал на днях сюжет о «роскошной квартире» в Германии, в которой Алексей Навальный проходил реабилитацию после отравления. В сюжете сотрудница канала «Россия» Анастасия Попова, в том числе, исполняла упражнения с туалетным ершиком — вероятно, это был намек на прозвучавшее в фильме Навального заявление о том, что подобные предметы во «дворец для Путина» закупались по цене примерно 700 евро за штуку.

Многие российские преподаватели и медработники, сравнив стоимость ершика со своими зарплатами, вероятно, смогли подсчитать, что за одну зарплату — даже если отказаться от всех других трат — они не смогут купить такую драгоценность.

Собственно, год назад это, — что называется, с цифрами в руках, — доказал и сам глава российского государства.

«Вы знаете, что такое средний класс? — заявил президент РФ в интервью ТАСС в марте 2020 года. — Если вы думаете, что средний класс это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. (…) У нас таких достаточно много: уверенно свыше 70%!»

На уточнение сотрудника ТАСС Андрея Ванденко о том, что тогда это «не средний, а посредственный класс», президент РФ ответил: «Вы знаете, мы должны исходить из реалий…».

Путин пояснил, что исходит из «методики Всемирного банка», согласно которой к среднему классу следует причислить тех людей, доход которых в полтора раза выше минимального размера оплаты труда. А так как МРОТ в РФ в тот момент составлял 11 280 рублей, выходило, что Путин признал «средним классом» всех, кто получает от 17 тысяч руб. (т. е. примерно 200 евро) в месяц.

Сам Владимир Путин старается вести чрезвычайно скромный образ жизни. Во всяком случае, так утверждают государственные СМИ.

Впрочем, президент Российской Федерации ведь предупреждал: средний класс в каждой стране разный, и некорректно сравнивать уровень жизни (подавляющего большинства россиян — Прим. Ред.) с уровнем жизни граждан некоторых стран Запада.

Да и не нужно, наверное, сравнивать.

Тем более, что при зарплате в 17 тысяч рублей (или даже 30…) житель РФ просто не сумеет оценить эту разницу воочию.

При таких доходах отравленный (да и любой другой) представитель российского «среднего класса» не сможет не только снять «роскошную квартиру» в Германии, но и просто купить туда билет.

Примерно то же самое, кстати, можно сказать и о курортах Краснодарского края.

Возможно, «среднему классу» в РФ курорты просто «не положены».

* Верховный комиссариат по стратегическому планированию (Haut-Commissariat au Plan) — новый орган, созданный президентом Макроном в сентябре 2020 года для выработки «стратегических решений» по развитию Франции.



** Бедных во Франции, по самым строгим подсчетам (если относить к их числу тех, кто зарабатывает менее 1063 евро в месяц) — более 9 миллионов человек.



*** Величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже.