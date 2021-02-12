Запад должен обратить внимание на «вакцинную дипломатию» России и Китая

12.02.2021, 21:10, Разное

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11 февраля, 2021,

Пекин и Москва используют свою вакцину от коронавируса для достижения внешнеполитических целей.

С начала пандемии коронавируса Китай и РФ использовали средства медицинского назначения для достижения тех или иных целей внешней политики. Обе страны весной прошлого года в разгар пандемии отправили маски и другое защитное медицинское снаряжение наиболее пострадавшим странам. Сейчас они обещают обеспечить страны вакцинами от коронавируса, однако, «вакцинная дипломатия» РФ и Китая вызывает некоторые вопросы, пишет Financial Times.

Поскольку богатые и влиятельные страны «захватывают» основную часть одобренных вакцин, изготовленных западными производителями, страны с низким и средним уровнем дохода, от Бразилии и Нигерии до Алжира и Египта, обращаются в Москву и Пекин. Китайские вакцины находят покупателей в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Вакцины от китайской компании Sinopharm распространяются в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​на Балканах. Sinovac получала заказы из Турции и Бразилии, а вакцина CanSino проходит клинические испытания в странах, таких как Пакистан и Мексика.

Эти процессы контролирует фактически весь государственный аппарат Китая. Пекин, который имеет контракты на доставку вакцин с двумя десятками стран, начал свою деятельность по каналам сотрудничества собственной инициативы “Один пояс, один путь”.

«Вопрос здравоохранения было одной из многих подтем этой инициативы. На фоне пандемии он стал главным акцентом», – говорит Мориц Рудольф из Немецкого института международных дел и безопасности.

Между тем РФ утверждает, что получила заказ на 1,2 миллиарда доз своего препарата Sputnik V, который экспертная проверка в издании The Lancet объявила безопасным и эффективным. Препарат получил разрешение на экстренное использование в таких странах, как Аргентина, Мексика и Беларусь. Во вторник Иран начал массовую вакцинацию, а первую дозу Sputnik V получил сын иранского министра здравоохранения.

Внешнеполитические цели РФ и Китая являются широкими. Пекин пытается противодействовать обвинениям со стороны международного сообщества в том, что скрывал раннее распространение болезни. Китай также связывает свои усилия по вакцинации с перспективой будущих инвестиций – например, в энергетику или технологии. Кроме того, помощь некоторым странам может стать источником поддержки для Китая, когда ему понадобятся союзники по таким вопросам, как территориальные споры, говорит старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Янчжун Хуанг.

Для Москвы вакцинная дипломатия имеет побочную выгоду. Таким образом Москва ставит в неудобное положение ЕС, который борется с задержкой доставки вакцины и медленной иммунизацией – на прошлой неделе РФ доставила в Венгрию свой препарат, хотя Sputnik V еще не получил официального разрешения ЕС.

По мере того как российские отношения с ЕС и США ухудшились в результате ареста оппозиционного активиста Алексея Навального, поддержка известного медицинского журнала The Lancet усилила мировой статус Москвы, отмечает директор аналитического центра Тереза ​​Фаллон.

“Это шанс, который пытается использовать российский президент Владимир Путин, чтобы заставить международное сообщество воспринимать Россию как поставщика вакцин и” освободителя” от пандемии, а не как страну-агрессора”, – говорит Тереза ​​Фаллон.

Вакцинные программы Китая и РФ противопоставляются более медленным многосторонним усилиям: инициатива Всемирной организации здравоохранения Covax не может так быстро гарантировать доставку вакцины бедным странам.

Это “немного унизительно”, заявил президент Франции Эммануэль Макрон прошлой неделе. Но кратковременное смущение, по его словам, стоит того, чтобы обеспечить проверку вакцин по самым высоким стандартам.

Расширение производства препаратов также будет ключевым для коммерческого развертывания, тем более, что РФ и Китаю нужно будет вакцинировать и собственное население.

Вакцинная дипломатия Китая и РФ столкнулась с определенными препятствиями. Тайвань запретил китайскую вакцину, тогда как Украина отказалась от Sputnik V. Индия, крупный фармацевтический центр производства, пытается противодействовать усилиям Китая, направив странам-соседям бесплатные прививки AstraZeneca / Oxford.

Запад не акцентирует внимание на «вакцинной войне». Стратегия Китая может оказаться более успешной, чем ожидает Европа. Несмотря на то, что некоторые средства индивидуальной защиты, разосланы Китаем, были признаны некачественными на первой фазе пандемии, Пекин получил «статус поставщика помощи» многим странам за пределами ЕС, в частности для некоторых бедных африканских стран. Между тем США должны обратить внимание на китайские и российские «набеги» в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Это еще одна причина, почему кроме гуманитарных, экономических и научных «обещаний» Запад должен реализовать инициативу Covax в максимальном объеме, резюмирует издание.

Впервые вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 12 декабря 2019 года. Первыми о случаях заболевания за пределами Китая заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, а уже 11 марта – пандемию.