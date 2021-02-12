Эксперт: Интеграция с Россией станет для Белоруссии стабилизирующим фактором

12.02.2021, 21:04, Новости дня

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На Всебелорусском народном собрании был дан старт реформам в стране, озвучены конкретные сроки подготовки новой конституции. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. По его словам, форум показал –

политический кризис преодолен, а в будущем стабильность Белоруссии обеспечит дальнейшая интеграция с Россией.

На Всебелорусское народное собрание (ВНС) смогли попасть все, кто действительно хотел принять участие в формировании будущего государства, считает минский политолог Алексей Дзермант. «В ВНС могли принять участие все, кто имеет конструктивную политическую программу. По итогам двухдневного собрания озвучен план предстоящих перемен, даны обещания со стороны властей. По сути был дан старт реформам в Белоруссии. Озвучены конкретные сроки подготовки новой конституции – это начало следующего года. Все необходимые заявления по поводу реформ сделаны – и весь мир их услышал», – констатировал политолог.

По итогам собрания также стало ясно, что попытки расшатать из-за рубежа ситуацию внутри страны провалились, добавил эксперт. «Все проблемы нашего народа могут решаться, безусловно, внутри страны и только самими белорусами. И от способности нынешнего поколения решить в сжатые сроки решить эти проблемы, зависит будущее страны», – сообщил Дзермант.

Эксперт добавил, что на ситуацию позитивно может повлиять и сближение с Россией. «Интеграция позволяет обеспечивать стабильность и экономики, и политики нашей государственной системы. Важно, в какой форме пойдут интеграционные процессы. Если будут выбраны радикальные формы, то есть вхождение в состав Российской Федерации, это вызовет отторжение части общества», – предупредил Дзермант.

«Если мы последовательно и совместно решаем экономические вопросы, вопросы политического сближения, то есть постепенно, с учетом интересов обеих сторон, то, конечно, большая часть белорусского общества воспримет такой ход событий позитивно. Такого рода интеграция с Россией станет стабилизирующим фактором и внутри самой Белоруссии», – отметил эксперт.

Шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) в четверг-пятницу состоялось в Минске. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тыс. человек: около 2,4 тыс. делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подвели итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудили основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет – в 2021-2025 годах.

Выступая на форуме, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции республики, в частности – о распределении властных полномочий. По его предположению, новую конституцию примут в течение 11-12 месяцев. Кроме того, Лукашенко заявил, что главным экономическим партнером и стратегическим союзником республики была и останется Россия.