ЛНР: Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования

12.02.2021, 21:04, Новости дня

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Украинская сторона полностью отказалась от мирного урегулирования для получения политических бонусов, сообщил на шестую годовщину подписания Минских соглашений представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник.

«Последний год минского процесса – это полный отказ Киева от урегулирования в пользу поиска собственных политических бонусов», – сообщил Мирошник в беседе с ТАСС.

Мирошник напомнил, что в ходе избирательной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал принести мир и урегулировать внутриукраинский конфликт в Донбассе. Но «Владимир Александрович легко забыл о своих обещаниях самостоятельно или из-за страха перед радикалами, поэтому вопрос мирного урегулирования при нем решается не быстрее, чем при [предыдущем президенте Украине Петре] Порошенко».

А одним из способов поднятия упавшего до критических значений из-за провальной экономической политики рейтинга Зеленского может быть «отстаивание национальных интересов Украины в Донбассе».

«Зеленскому нужен рейтинг, а не урегулирование конфликта», – уверен Мирошник.

Представитель ЛНР добавил, что в 2020 году не получилось реализовать решения саммита «нормандской четверки», принятые в декабре 2019 года.

«Два прошедших после парижского саммита обмена пленными были начаты, но не закончены. Подавляющее большинство переданных республикам [Донбасса] людей так и остались под следствием, в розыске и с непогашенными судимостями. Закономерно, что процесс заблокирован», – сказал он.

Мирошник добавил, что предусмотренный решением саммита режим прекращения огня ввели, но он продержался не больше месяца, после чего Киев отказался от своих обязательств.

«За «режимом тишины», который считается только начальной точкой урегулирования, ничего не последовало – ни разведения сил и средств, ни шагов по политическому урегулированию, только постепенная эскалация военных действий», – указал представитель республики.

Киев к концу года начал демонстрировать «откровенный отказ от минских обязательств», добавил Мирошник.

«Сначала в виде принятия постановления Верховной рады о выборах, где делается попытка пересмотра сроков передачи границы и условий проведения выборов. Потом «план Кравчука», на три четверти противоречащий минским соглашениям. И итог – презентация проекта закона о переходном правосудии, предполагающего вместо урегулирования по минским соглашениям – зачистки, люстрации и ограничение гражданских прав вместе с введением колониальной администрации», – отметил представитель республики.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, для того чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

До этого экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявлял, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.