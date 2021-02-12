Китай запретил вещание британского телеканала BBC World News на своей территории

12.02.2021, 21:02, Новости дня

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Британскому телеканалу BBC World News запретили вещание на территории Китая за нарушение правил освещения новостей и ущерб национальным интересам страны, передаёт The Guardian. В Великобритании осудили решение китайских властей, назвав запрет «неприемлемым ограничением свободы СМИ».



Reuters

Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News на территории страны через неделю после того, как Пекин пригрозил Лондону ответными мерами за лишение китайского телеканала CGTN лицензии на вещание в Великобритании, пишет The Guardian.

Как отметили в Главном управлении радио и телевидения Китая, решение отказать в продлении лицензии на вещание принято из-за нарушения британским телеканалом требований о достоверности и беспристрастности репортажей, а также из-за нанесения «ущерба национальным интересам КНР». Соответствующее заявление управление опубликовало в ночь на пятницу, когда в стране наступил новый год по лунному календарю.

«Поскольку работа телеканала не соответствует требованиям вещания в Китае, BBC World News не имеет права продолжать работу на территории КНР», — заявили в управлении, добавив, что не примут заявку канала на вещание в следующем году.

В свою очередь в BBC отметили, что разочарованы решением, заявив, что являются «самой надёжной международной новостной телекомпанией, которая передаёт сюжеты со всего мира честно, объективно, без страха и беспристрастно».

Решение также осудили власти Великобритании. Министр иностранных дел страны Доминик Рааб заявил о «неприемлемом ограничении свободы средств массовой информации», которое «только навредит репутации Китая в глазах всего мира».

Как пишет The Guardian, запрет введён на фоне критики китайским правительством репортажей телеканала о дискриминации уйгурского меньшинства в Поднебесной, а также материалов о коронавирусе.

Кроме того, издание также сочло решение ответом на то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network лишился лицензии на вещание на территории Великобритании. Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что канал находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

Запрет вещания BBC World News The Guardian называет очередным признаком ухудшения отношений Великобритании с одним из основных торговых партнёров Китаем. Изначально напряжённости в отношениях способствовало принятие Пекином закона о защите национальной безопасности Гонконга, бывшей британской колонии.