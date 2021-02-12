Байден сообщил, что Пентагон сформировал рабочую группу для борьбы с «китайскими вызовами»

12.02.2021, 21:02, Новости дня

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Министерство обороны США сформировало рабочую группу, которая займётся анализом стратегии Вашингтона по отношению к Китаю на фоне роста напряжённости в отношениях, пишет Fox News со ссылкой на заявление Джо Байдена. По словам американского лидера, данная группа должна будет «наметить уверенный и решительный курс» по отношению к Пекину, а также ответит на «вызов» со стороны этого государства.



Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что Министерство обороны сформировало рабочую группу широкого профиля, которая проведёт анализ стратегии нынешней американской администрации в отношении Китая на фоне растущей напряжённости в Тихом океане, пишет Fox News.

В ходе первого визита американского лидера в Пентагон министр обороны Ллойд Остин, а также прочие высокопоставленные военные чиновники провели для Байдена инструктаж, на котором описали структуру и цели этой группы. По словам Байдена, эта рабочая группа предоставит Остину рекомендации «в течение следующих нескольких месяцев» касательно того, как «наметить уверенный и решительный курс по вопросам, связанным с Китаем».

«Для этого потребуются усилия всего правительства, сотрудничество между обеими партиями конгресса, а также сильные альянсы и партнёрские отношения, — заявил по этому поводу президент США. — Именно так мы ответим на вызов Китая и обеспечим американский народ победой в соревновании будущего».

По имеющимся данным, в состав рабочей группы войдут 15 гражданских и военных чиновников Пентагона. Заведовать этой инициативой будет специальный помощник министра Остина Эли Ратнер.

В число приоритетных задач группы будет входить анализ применения стратегических альянсов, технологий и прочих инструментов для сдерживания китайского влияния в регионе. Данную рабочую группу сформировали спустя несколько недель после того, как Остин назвал Китай «самой значительной будущей угрозой» интересам США.

Между тем, напряжённость в американо-китайских отношениях обострилась во время правления администрации Трампа. В частности, Пекин и Вашингтон оказались в состоянии затяжного торгового конфликта, который полностью не удалось разрешить и поныне, в то время как бывший президент Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в том, что он сокрыл важнейшую информацию о пандемии коронавируса. Кроме того, американские вооружённые силы также пытаются противостоять Китаю, который работает над укреплением своего влияния в Южно-Китайском море.

В то же время Байден отметил, что он будет стремиться «сознательно положить конец войнам, которые тянутся уже слишком долго, продолжая при этом работать таким образом, чтобы американскому народу не угрожала опасность со стороны терроризма». На прошлой неделе, в частности, администрация Байдена дала поручение провести оценку конфигурации размещения американских войск по всему миру.

«Я считаю, что сила должна быть последним аргументом, а не первым», — подчеркнул американский лидер.



Комментарии читателей на сайте Fox News:

Mtranger: «Сяньден не уловил сути дела. Пока Сяньден обсуждает с Пентагоном военные сценарии, он переводит рабочие места в Китай, целует им ноги и сдаёт одно из наших стратегических преимуществ — независимость от энергоносителей. Китай догонит нас по экономике, и очень скоро, однако ОПГ Байдена получит немало богатств, торгуя нашей страной».

Ocnilinc: «Эта рабочая группа выпустит доклад, в котором будет говориться, что лучший способ вести дела с Китаем — это позволять им заниматься инвестициями. Теперь они вновь могут начать продавать Америку тому, кто больше заплатит».

kahana.kahuna: «Уверенный и решительный курс … включая выдачу Институту Конфуция разрешения на проникновение в наши колледжи и университеты».

ManifoldWitnessCowboyUp: «О чём говорит Джо? Бессмыслица какая-то. Он, по сути, сказал, что позволит Китаю сесть нам на шею, потому что хочет прекратить войны. Какие войны? Те, которые остановил президент Трамп? Или он хочет сказать, что не собирается мешать Китаю вторгаться на Тайвань»?

BubbaJoecephus: «Его стратегия — это умиротворение и стратегическое терпение. Они с Си подпишут вроде хорошо звучащие в теории соглашения, условия которых Си не будет выполнять. Байден, как и Обама, когда китайский флот несмотря на обещания уйти, строил базы на островах Спратли, будет сидеть сложа руки. Наш торговый дефицит будет расти, а экономика — страдать. Затем Китай вторгнется на Тайвань. И они это проглотят, потому что Байден не сделает того, что нужно сделать».