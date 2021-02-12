Доктор Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина

12.02.2021, 21:00, Разное

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Ведущий и врач Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» пояснил о продуктах, которые способны избавить человека от «плохого» холестерина. Эта тема поднималась в рамках очередного выпуска программы «О самом главном».

Обычно врачи привыкли назначать специальные препараты – статины, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. В то же время аналогичного эффекта можно достичь посредством изменения рациона питания. Важно начать есть продукты, которые имеют вещества, структурно похожие на статины, также нужно употреблять полезные жиры.

В рацион таким пациентам нужно включить чеснок, морепродукты, различные виды орехов, льняное масло, длинный риск. «Хороший» холестерин повышают постоянные физические нагрузки и красное вино, употребляемое в маленьких дозах.

Источник: www.youtube.com