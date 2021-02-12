Врачи назвали шесть причин снижения иммунитета

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12.02.2021, 21:00, Разное
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Врачи назвали шесть основных причин снижения иммунитета. Помимо алкоголя и курения, навредить организму могут холодные ноги и недостаток сна.
Самыми главными угрозами для иммунитета человека остаются алкоголь и курение. В первом случае организм теряет антитела, борющиеся с заболеванием, что серьёзно подрывает здоровье и усугубляет течение уже имеющихся болезней. Сигаретный дым вреден для волокон в бронхах, которые призваны защищать лёгкие от вредных веществ. Даже у пассивного курильщика они атрофируются, что не позволяет организму препятствовать проникновению вирусов и вредных бактерий.

Недостаток сна тоже пагубно сказывается на иммунитете. Постоянный недосып снижает способность организма вырабатывать антитела и, как следствие, ухудшается его защитная реакция. Эксперты рекомендуют спать не менее 6 часов в сутки. Медики также призывают всегда держать ноги в тепле. Тело первым делом реагирует на охлаждение ног и перенаправляет всё имеющееся тепло к ним. В результате сужаются сосуды и слизистые оболочки, призванные задержать опасные бактерии, лишаются части кровоснабжения, что приводит к снижению эффективности защитных механизмов.

Стресс и нездоровое питание тоже влияют на иммунитет. Фастфуд и любые высококалорийные продукты насыщают желудок, но при этом организм не получает всех необходимых ему веществ для поддержания естественной защиты. Это же происходит и во время хронического стресса. Помимо повышения риска новых заболеваний, постоянная раздражительность усугубляет уже имеющиеся и делает человека уязвимым практически перед всеми существующими заболеваниями.

Источник: grodno24.com



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