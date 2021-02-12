Медики назвали шесть правил питания для продления жизни

12.02.2021, 21:00, Разное

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Врачи назвали шесть основных правил питания, которых необходимо придерживаться для продления жизни. Чтобы избежать преждевременной смерти, важно обращать внимание рацион.

Индийский доктор Амер Кхан заявляет, что существуют диетические хитрости, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни. По его словам, употребляемые продукты должны быть максимально натуральными. Углеводы необходимо есть в чистом виде, считается, что продукты с низким гликемическим индексом являются более полезными. В рационе должны присутствовать органические фрукты и овощи, поскольку они не подвержены влиянию пестицидов.

Важно контролировать размер порций, которые съедаются. Результаты эксперимента, проведенного на животных, показали, что продолжительность жизни увеличивается, если в день на 15-50% снижается количество потребленных калорий. Также, соблюдая данное правило, можно избавиться от лишних килограммов.

В блюда можно добавлять различные травы и специи, делающие еду не только вкусной, но и полезной. Многие современные приправы по свойствам похожи на лекарственные средства, речь идет о корице, куркуме, черном перце, петрушке, орегано.

В организм человека должен поступать в нужном количестве кальций и магний. Эти минералы обеспечивают здоровье костей, защищают от развития онкологических заболеваний, сахарного диабета.

Источник: profile.ru