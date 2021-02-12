 

Мнение: Доминанта Дзержинского

12.02.2021, 20:56, Разное
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16 февраля в ОП Москвы обсудят возвращение Дзержинского на Лубянку

Комиссия московской Общественной палаты во вторник, 16 февраля, приступит к обсуждению необходимости установки памятника на Лубянской площади в центре столицы. Об этом рассказал зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.
Ранее несколько блогеров и писателей обратились к властям Москвы с просьбой вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и руководство "Офицеров России".

"Во вторник (16 февраля) собираю, в том числе и по этому вопросу, комиссию Общественной палаты нашей, потому что это все-таки центр Москвы. Мы пригласили туда главного архитектора Москвы [Сергея Кузнецова], руководителя комиссии по монументальному искусству [при Мосгордуме Игоря Воскресенского] поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию", – сообщил Венедиктов.

По его словам, в данном вопросе есть ряд важных аспектов, при обсуждении которых нужно учитывать мнение жителей Москвы.
Памятник перенесли в 1991 году, сейчас он находится в "Музеоне" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

https://www.tvc.ru/news/show/id/203970 – цинк

Вода камень точит. Московским общественникам удачи в продавливании этого вопроса и переводе его в стадию практической реализации. Всецело поддерживаю возвращение Дзержинского на Лубянку, причем крайне желательно, чтобы это произошло на основе волеизъявление самих москвичей.

Источник: Colonel Cassad



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