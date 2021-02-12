 

“Любите и будьте счастливы как мы”. Grosu подтвердила роман с Полянским

12.02.2021, 20:54, Новости дня
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Украинская певица Grosu 12 февраля, в день презентации композиции “Полотенце”, которую спела вместе с российским актером Романом Полянским, подтвердила в Instagram их романтические отношения. 

Она опубликовала видео, в котором во время исполнения фрагмента новой композиции целует Полянского в губы.

“Мы все сделаем сами, когда любовь между нами. Выстрел прямо в сердце, по ходу я люблю тебя, неважно, что нам говорят”, – спели они дуэтом, флиртуя друг с другом. 

В комментарии к видео артистка пожелала подписчикам любить и быть такими же счастливыми, как они с Полянским. 

“Скорее все в YouTube. В моем профиле у нас с Полянским премьера песни специально для всех влюбленных. Любите и будьте счастливы как мы”, – написала артистка.

“Какая красивая пара. Будьте счастливы”, – отреагировали на заявление артистки фолловеры.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

За несколько дней до премьеры совместного клипа Полянский на своей странице в Instagram написал, что счастлив знакомству с певицей, которое состоялось два года назад.

“Эта встреча изменила мою жизнь”, – заявил он.

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Публикация от Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

Grosu (Алина Гросу) родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”.

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. 21 сентября 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. У них есть дочь Марфа (2011). Актер снимался в клипах Grosu. Пара вместе провела новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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