 

Министерство образования Украины рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение из-за непогоды

12.02.2021, 20:54, Новости дня
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В связи со снегопадами и снижением температуры воздуха Министерство образования и науки Украины рекомендует перевести школьников на дистанционное обучение. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее письмо министерство направило руководителям департаменто образования и науки областных государственных администраций.

“Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов, провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности”, – отметили в письме.

В министерстве подчеркнули, что  при чрезвычайных погодных условиях образовательные  учреждения могут самостоятельно принимать решение о временном приостановлении обучения.

Из-за сложных условий утром 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По информации Укргидрометцентра, самый большой снежный покров на 12 февраля образовался в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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