 

В Хмельницкой области спасатели освободили из снежного сугроба школьный автобус с детьми

12.02.2021, 20:54, Новости дня
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В Хмельницкой области спасатели освободили застрявший в снегу автобус, в котором было 22 человека, из них 15 – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Днем 12 февраля  в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что между селами Лажева и Баглаи в Хмельницкой области школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него.

Сотрудники ГСЧС достали автобус из заноса с помощью инженерной техники извлек из снежного заноса автобус.

На обратной дороге спасатели вытащили из снега легковую машину, в которой находились три человека, из них один ребенок.

В Украине с 8 февраля продолжаются снегопады, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды в ряде областей ввели ограничения на движение транспорта. Во Львове и в Киеве выпало более 30 см снега, в Ивано-Франковской области – 112 см.

На выходные синоптики обещают похолодание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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