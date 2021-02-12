Макаренко: В Польше в 2000-х “ложили на асфальт” целые смены таможенников. Сейчас там нет коррупционного симбиоза таможни и правоохранителей, как у нас

12.02.2021, 20:54, Новости дня

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Экс-глава Государственной таможенной службы Украины, бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко в интервью “Фактам” заявил, что в Польше, в отличие от Украины, нет “коррупционного симбиоза” таможни и правоохранителей.

“[На таможне] присутствует точно такая же системная коррупция, как и в любых других органах власти. Просто суммы большие, интегрирование в эти процессы различных элементов государственной машины значительное. Условно говоря, таможенник не может пропустить большую контрабандную партию товара, если в эту операцию не будут вовлечены пограничники, сотрудники СБУ, представители правоохранительных структур или местные коррумпированные элиты. Если взять коррупционный пирог, то таможенник получает от него лишь свой кусок. Весь пирог делится на много частей… Но, например, в Польше [преодолеть клановую коррупцию] смогли. Примерно 20 лет назад у них была аналогичная история. Уровень коррупции на границе был не ниже происходившего 20 лет назад в Украине. Правда, отечественные коррупционные аппетиты тогда были не настолько высокими, как сегодня. Заинтересованность силовиков в теневых схемах на границе была намного меньше”, – отметил Макаренко.

По его словам, власти Польши создали своим таможенникам хорошие условия работы.

“Мы с поляками имели похожую стартовую ситуацию. Но они пошли по другому направлению и сделали таможню защищенной: предоставили сотрудникам хороший соцпакет, неплохую зарплату, статус госслужащего и так далее. Многих, особенно молодых сотрудников, это не устраивало, они хотели зарабатывать больше, почувствовав, что государство дает определенные преференции, но усиливает контроль. Немало людей ушло, но пришли те, кого новые условия устроили. Их работу контролировали правоохранительные органы, зачищенные от коррупции. В начале 2000-х годов польские правоохранители “ложили на асфальт” целые смены таможенников в пунктах пропуска. В итоге не произошло слияние таможни и правоохранителей в коррупционный симбиоз, как у нас”, – подчеркнул Макаренко.

В сентябре 2020 года на то время врио главы Государственной таможенной службы Украины Андрей Павловский заявлял, что ответственность за нарушения на границе несут и предприниматели

В декабре прошлого года глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин сказал, что сделать украинскую таможню идеальной не получится “ни за месяц, ни за год, ни даже за три года”.

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