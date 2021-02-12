Мнение: За ковид! За Байдена!

12.02.2021, 20:52, Разное

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Прогрессивная общественность сейчас вовсю и, в общем, с нескрываемым злорадством обсуждает статью в «Медузе» про «настоящую коронавирусную смертность» в России. В ней «Медуза», опираясь на данные Росстата по общей годовой смертности в РФ за 2020 год, берет да щедрой рукой увеличивает число российских жертв чудовищного ковида сразу… в 6,5 раз. После чего торжествующе докладывает, что РФ «на самом деле» вышла на почетное 1 место в мире по удельной смертности от «короны», превзойдя в этом плане даже США.

Чем-то это напоминает известный анекдот про Суворова: после очередного сражения с турками его адъютант составляет реляцию государыне-матушке в Санкт-Петербург и спрашивает:

– Александр Васильевич, а какие нам потери туркам писать – 10 тысяч или 20 тысяч?

– Пиши, Петька, 30 тысяч! Чего их, бусурман, жалеть?!

Так и тут: чего, правда, мелочиться – увеличивай сразу ДО 1 МЕСТА В МИРЕ!

Каким же образом достигнут сей впечатляющий результат? Способ предельно простой: «Медуза», недолго думая, просто ВСЮ «избыточную смертность» в России, которая не была обозначена как «от ковида», обозначает тем не менее как «ковидную», да и вся недолга. Авторы статьи так и пишут: «Если считать, что на самом деле почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч, о которых официально говорили власти».

То есть практическое прекращение плановой медпомощи по всей территории России в 2020 году, переполнение больниц, серьезнейший экономический спад, банкротство тысяч малых предприятий, рост реальной безработицы, совершенно разнузданная «антиковидная» пропаганда по всем средствам массового воздействия, последовательно создававшая в обществе атмосферу страха, одиночества, депрессии и безнадеги – все эти факторы «не считаются», а виновником всех «лишних» смертей надо считать ковид? Все 100%??

Что-то мне этот лихой финт напомнил, по ассоциации. С чем-то таким мы уже сталкивались, и даже недавно… И я вспомнил! Ну конечно же: американские выборы этого года! Не один случай и не два: считают голоса в какой-нибудь Пенсильвании, Трамп уверенно обходит Байдена, вот уже подсчитано более 70% голосов, разрыв сохраняется… и тут вдруг приносят «избыточные» 130 или 140 тысяч бюллетеней зараз, которые называются «почтовые» – то есть поданные не лично, а по почте. Начинают считать их – и, о чудо: из 130 тысяч примерно ВСЕ, все 130 или 128 тысяч оказываются… за Байдена!

А потом «эксперты» (типа тех, которые в «Медузе») с умными лицами объясняют, что только так и могло быть, ведь все, кто голосует по почте – за Байдена, как вы могли подумать иначе…

Не знаю – я, видимо, человек старой формации: я подобные словесные манипуляции воспринимаю исключительно как бесстыдство. Типа «мели Емеля, твоя неделя» и «бумага все стерпит». Расценить иначе «идею», что надо, дескать, просто все 18% превышения смертности в «ковидном» кризисном году записать на ковид – я не могу. Впрочем, зная похождения главреда Медузы Колпакова, нет смысла удивляться, что ему в принципе море по колено.