Мнение: Дзержинский против Навального

12.02.2021, 20:46, Разное

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Происходящее сегодня в суде, а это вторая серия – настолько прекрасно, что я прямо уже почти Навального люблю. Ведь помимо того, о чем я уже рассказывал, а именно о вселенском зашкваре всех, кто за этого дяденьку выходил на митинги и за эти митинги топил – оппозиция за три недели себя просто помножила на ноль. Причем, Навальный это не оппозиция, это тупо агент западных спецслужб. Если это не так, попробуйте мне объяснять, почему слинявшую Юлию Навальную – пропустили без проблем в Германию и дали ей госохрану. Но и даже это мелочи.

Они затравили Слепакова, они сейчас травят мужа Собчак, они заставили извиниться Явлинского – который… просто выразил свое мнение!

И дна нет, нет, нет.

А скоро будут слушания – вернуть или не вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку. Который, кстати, демонтировали просто – без слушаний, ведь демократия.

Так что, спасибо тебя, Леха и спасибо всем твои поклонникам, которых мы пересчитаем еще разок 14 февраля.

Санкции, потом поправки к Конституции, сейчая заявления Лаврова – что Европа достала уже до печенок.

Ребята, только не останавливайтесь. 1937 год – ваш!

Надеюсь Лешка наберет лет на 10. Следующая Соболь – Россия будет свободной! Бгг.

Счастья вам.