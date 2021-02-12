Мнение: 12 алгоритмов рыбалки

12.02.2021, 20:26, Разное

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В следующее воскресенье, 21-го февраля я планирую провести новое тестирование.

Если планы ничто не нарушит, в четверг, 18-го февраля будет продажа мест.

Это будет тест №23, предпоследний из цикла тестов.

Тема его будет: 12 алгоритмов рыбалки. По сказкам братьев Гримм.

Это не значит, что вы должны прочитать все их сказки. Это вам ничего не даст.

Увидеть в сказке рыбацкий алгоритм можно, если вы его уже знаете.

Я возьму 12 самых известных сказок Гримм и проиллюстрирую ими 12 алгоритмов рыбалки, которые все участники теста, запомнят, потому что они окажутся парадоксальными и простыми.

Гадать, как могут выглядеть алгоритмы бесполезно, вы наверняка попадете пальцем в небо.

На тест нужно приходить с максимально открытым мозгом, постаравшись забыть все привычные шаблоны.

Для подключения ресурса Учебы необходимо почувствовать себя ребенком, заново познающим мир.

Сертификаты на моих тестах получают люди поймавшие такое состояние. Стабильно ловить такое состояние удается мало кому, но кому удается, имеют много сертификатов.

Этот факт объясняет то, что некоторые хорошие комментаторы не получают на тестах сертификаты, а многие новички получают. Приходя повторно бывший новичок часто не может повторить свой успех, потому что состояние ребенка уже не ловит.

Вы должны приходить на тест с желанием научиться чему-то совершенно новому, что-то усвоить, это самая верная мотивация. А если вы приходите, держась покрепче за уже усвоенное, вас ждет неуспех.

Основная цель тестов – учебная.

Я пытаюсь внедрить в процессе теста самые важные установки по теме границ и ресурсов, ищу для этого разные способы, откровенные и скрытые, даже совсем скрытые.

Главный результат тестирования – это не баллы, а рост общего понимания.

Если лично ваше понимание растет, должно улучшаться качество вашей жизни и качество вашего общения.

Вот 12 алгоритмов рыбалки – это 12 стратегий, которые годятся для всех ресурсов, но не тех, в которых все плохо. Рыбалка не для тех, кто выбирается из ямы или ползает по дну.

Алгоритмов может быть меньше или больше, смотря какая система, но 12 – это максимальное чисто алгоритмов, которые человек может одновременно держать в поле внимания.

Некоторые классики психологии считали, что это число 7. 7 – тоже волшебное число. 7 фигур можно удерживать одновременно в поле внимания на одной линии, а 12 – в виде круга.

Объем внимания у людей разный, зависит от тренировки и вида привычной деятельности, но все-таки 12 – это максимальное число инструментов для большинства людей, которыми они могут научиться свободно оперировать.

Для чего нужно знать алгоритмы?

Когда мы осуждаем шаблонное мышление, мы часто употребляем выражение “натянуть сову на глобус”.

Это значит, что человек смотрит на живые ситуации, накладывая все на один и тот же простой и грубый шаблон, и пытаясь натягивать даже то, что натянуть невозможно.

Это как Прокрустово ложе, на которое жестокий царь Прокруст укладывал гостей, и если гость был меньше ложа, его вытягивали, а если больше, отрубали ему часть ног.

Вот это то, что многие стараются делать при разборе чужих историй – натягивают на один какой-нибудь любимый шаблон. Причем этот шаблон твердый, гладкий и большой как глобус.

Мышление людей так устроено, что совсем без инструментов и шаблонов мыслить невозможно. Чтобы мыслить, мы вынуждены что-то с чем-то сравнивать и сопоставлять. Только так мы можем определить, что за вещь перед нами и как она взаимодействует с другими вещами.

Когда мы видим то, что много раз видели, мы просто вспоминаем, что это такое. Если мы видим нечто новое, вспоминаем на что это похоже, а потом проверяем свои версии на практике, если можем.

Когда мы видим ситуацию, мы не можем просто вспомнить точно такую же, чаще всего контекст отличается. Но мы можем вспомнить подобные, и вот здесь очень важно не доставать все тот же единственный глобус, большой и твердый, и не натягивать на него ситуацию. Нужно иметь много шаблонов и все гибкие, пластичные.

Некоторые считают, что у них много опыта, они много повидали, но все равно достают глобус, один и тот же, всегда.

Даже комментаторы, разобрав уже тысячу писем, при разборе все готовы натянуть на глобус “Надела корону и достала щипцы”, о ком бы речь ни шла. Этот глобус кажется многим универсальным, они готовы натянуть на него все, даже истории нерыб. Все, о чем речь в письме, кажется им кормом короне, а все шаги героев – итогом щипцов.

Я и правда привожу очень много таких историй, это большая часть писем – когда рапан в короне описывает свои щипцы и жалуется, что результат плохой. Выкинуть щипцы и снять корону – единственное, что тут можно предложить.

Но прикладывать это везде и всегда – типичный глобус, потому что истории людей не сводятся к этому. Они бывают разными, особенно если автор – не рапан.

Когда я предлагаю разобрать историю нерыбы или рыбака, предупредив, что это нерыба, достается все тот же глобус.

Но теперь “надел корону, достал щипцы” касается партнера нерыбы.

Все истории нерыб, которых вы опознали как нерыб, разбираются на уровне: вырастил другому корону шарами и стал отвечать пиками и крючками на его щипцы.

Такие ситуации действительно бывают, когда нерыба сначала помогает растить кому-то корону (колпачком своим), а потом использует его же щипцы для роста своей СЗ, точнее поле само так делает. Но это только один вариант из множества других. Нельзя использовать это как глобус и натягивать на него всех сов.

Чтобы приблизиться к более свободному и непредвзятому анализу, необходим не один глобус, а несколько инструментов, не большой, твердый глобус, а небольшие, живые и пластичные инструменты.

Именно эту функцию и выполняют алгоритмы. Их 12, они разбирают систему на 12 равных частей, обладают достаточной образностью и гибкостью.

Если вы представляете себе систему таких алгоритмов, то есть их последовательность, их цепь или даже цикл, вы можете видеть к какому алгоритму ближе ситуация, и чем она отличается от него.

Это как иметь перед собой ящик слесарных инструментов, 12 главных разводных ключей, с комплектом насадок.

Именно поэтому круг ресурсов состоит из 12, круг типов имиджа тоже, да и багов тоже 12, хотя изначально я думала, что хватит шахматного ряда из 8 фигур. Но все-таки те же 12.

Ряд багов не описывает то, что может описать круг багов и я это обязательно покажу.

Если вы уже представляете себе, что такое круг ресурсов, что такое круг типов имиджа, пришло время увидеть и алгоритмы рыбалки.

Их будет легко запомнить, потому что я свяжу их со сказками, которые знакомы с детства даже тем, кто их совсем не помнит. Они прочно заняли свое место в подсознании любого современного человека. Даже если родители ему их не читали, он видел мультфильмы, слышал о них в детском саду, знает названия и имеет живую цепь ассоциаций, даже если не осознает.

Братья Гримм – историки-лингвисты, составлявшие словари и собиравшие старинные сказки немецкого народа.

Сказки всех народов имеют много общего, но Германия – это сердце Европы, колыбель западной философии и психологии, германские сказки очень сильны.

Братья Гримм разбирались в алхимии и возможно состояли в одной из масонских лож, которые в их время были запрещены, поэтому о их членстве нет достоверной информации. Есть информация, что некий Якоб Фридрих Гримм, возможно брат их деда был мастером и основателем ложи “Череп и феникс”.

Братья Гримм делили сказки на “естественные” и “искусственные”, первые по их мнению создавал народ, вторые человек, и в первых отражались “послания Бога”. Речь идет о тех самых алгоритмах, которые сохраняются в мифах и передаются из уст в уста, хотя их логику нелегко понять с бытовой точки зрения. Такие сказки кажутся причудливыми и странными, поскольку плохо натягиваются на привычный глобус. В них нет привычной человеческой морали, нет ясной схемы вознаграждения и наказания, которой руководствуются люди в своих оценках. Это логика так называемых высших сил, согласно которой вершатся события в поле. Вот эту особую логику так бережно и прилежно собирали и сохраняли в своих сказках братья Гримм. И эта логика нередко терялась при редакциях сказок, переводах и адаптациях.

Простой пример отличия обычной логики от полевой, которую мы часто наблюдаем в письмах, я вам сейчас приведу.

Авторы писем часто описывают свои вложения, свои добрые дела по отношению человеку, а человек относится к ним все хуже.

С точки зрения человеческой это может быть только в одном случае, если второй человек – неблагодарный злодей, даже нелюдь.

Поэтому человеческая сказка на такой сюжет выглядит просто. Добрый делает добро, злодей относится все хуже и хуже, а потом появляется волшебный помощник и мочит злодея, а добряка награждает за добро.

Отсюда многие делают очень популярный сейчас вывод. Надо заранее вычислить злодея (нарца, токса) и мочить его, потому что он – нелюдь. Это логика нацистов. Известно, что Адольф Гитлер относил Золушку к чистой расе, а мачеху считал грязной расой и видел логику сказки в борьбе за чистоту расы.

Таких сказок, где добряк сливается, а потом убивает злодея, очень много. Даже “естественные сказки” в обработке и адаптации выглядят часто примерно так.

Но полевая логика другая.

С точки зрения поля тот, кто зависит, тот и вкладывается больше, пока не избавится от зависимости.

А “добряк”, который “просто так”, а не вынужденно, делает много “добрых дел”, часто хочет получить что-то взамен. И чаще всего он просит взамен слишком много: родить и отдать ему ребенка или что-то еще такое же ценное (волю, свободу, душу, жизнь). Иногда же он сам создает ловушку, чтобы помочь из нее выбраться и получить в ответ плату. Это зависимый персонаж с точки зрения поля. Поэтому силы поля будут помогать второму избежать такой расплаты за оказанную помощь, особенно если он сможет опереться на себя, то есть опять же окажется сильней.

В “естественных” сказках очень много про реальную силу и слабость, и нет ничего про искусственную и субъективную мораль. Один считает добром свое, другой свое, а сила и слабость в поле совершенно объективны.

В народных, неадаптированных, сказках очень много таких сюжетов, в том числе и у братьев Гримм. И они очень часто не имеют логики с точки зрения обывателей.

А вот с точки зрения поля логика ясна и очевидна, но для этого надо понимать законы поля: закон валентности фигур, силы их притяжения и отталкивания, а так же закон субъективного искажения, тему корон и пыточных инструментов.

Мы еще только в самом начале изучения процессов в поле.

Но 12 алгоритмов рыбалки – это тема на вырост.

Динамика наша пока маленькая, но она не отрицательная и не нулевая.

Необходимо иметь представление о том, к чему мы в принципе идем, видеть линию горизонта, даже если использовать эти стратегии в своих актуальных отношениях пока не получится.

В каком случае их можно будет практически использовать, я расскажу после тестирования. Чем лучше прокачан ресурс, тем эти алгоритмы будут актуальней. Но в историях нерыб и рыбаков, например в классической литературе или кино, вы будете эти алгоритмы видеть.

Скучали по тестам, друзья?

Какие тесты живее других вспоминаете?

А состояние ребенка удавалось ловить на тестах?

Замечали, как поменялось восприятие имиджа после открытия 12 типов?

А восприятие количества жизненной энергии, спадов и подъемов в жизни, после открытия 12 ресурсов?

С открытием видов багов стало ли легче отслеживать ошибки в общении?

А в чужих ситуациях стало видно лучше проблемы с узнаванием корон и щипцов?

Назвать нечто и определить его место в структуре – это и значит познать.

Есть огромное количество вещей в психологии, которым нет пока ни названия, ни места, и мы с вами должны заполнить хотя бы некоторые из таких слепых пятен.