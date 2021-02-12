Мнение: Бесплатный Рунет, кража миллионов через телефон и причины жульничества с ценниками

12.02.2021, 20:14, Разное

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1. Не все об этом знают, но с апреля прошлого года в России проводится эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к основным социально-значимым интернет-ресурсам, включая сервисы Яндекса, соцсети, сайтов крупных СМИ, госорганов и банков:

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Доступный_интернет_(бесплатный_доступ_к_социально_значимым_сайтам)

Теперь в эту программу хотят включить ещё и скачивание видео с отечественных ресурсов:

https://lenta.ru/news/2021/02/09/youtube/

Российские власти хотят расширить эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам, включив в него не только «облегченные» версии каналов и социальных сетей, но и видео. Об этом во вторник, 9 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, российские власти обсуждают с операторами связи расширение программы «Доступный интернет», чтобы обязать их бесплатно предоставлять пользователям доступ к видеоконтенту социальных сетей сетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса.

Один из источников газеты рассказал, что, власти за счет этого хотят продвигать отечественный контент, а также заставить его таким образом конкурировать с видеоплатформой YouTube. Другой источник в качестве причины расширения эксперимента называет общую социальную поддержку от Минцифры. Вместе с тем в качестве контраргумента приводятся увеличение нагрузки на сети связи, дополнительные расходы операторов и абонентов.

Вместе с тем генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что это вынудит операторов связи поднимать цены быстрее, опережая темпы инфляции. Однако, считает он, бороться таким образом с YouTube, на который у операторов приходится 30-35 процентов трафика, не получится. В свою очередь гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что в результате появления бесплатного доступа к видеоресурсам треть всех пользователей не увидит смысла платить за интернет. Кроме того, операторы начнут компенсировать затраты за счет рекламы, вставляя ее «везде, где можно».

На данном этапе это действительно едва ли создаст серьёзные проблемы Ютубу. Стоимость интернета в России по мировым меркам очень низка.

Однако если предположить, что цены на интернет будут расти, при этом отечественные сайты будут оставаться практически бесплатными (на них можно будет свободно заходить при нулевом балансе), то получается, что дорожать будет именно доступ к контенту на зарубежных серверах, прежде всего к тому же Ютубу.

2. К вопросу об ответственности банков и сотовых операторов. Сейчас обычный россиянин носит в кармане телефон, при помощи которого можно в несколько кликов ограбить его на сотни тысячи или миллионы рублей — взяв, например, онлайн-кредит в банке. Опыт других стран показывает, что отвечать за все подобные инциденты должны сами банки, а не их клиенты. У банков есть все возможности, чтобы свести поголовье мошенников к минимуму.

https://ren.tv/news/v-rossii/799892-zabyvshaia-telefon-v-taksi-devushka-lishilas-2-mln-rublei-v-moskve

Девушка через мобильное приложение вызвала такси к одному из баров на Новослободской, чтобы доехать домой после вечеринки. Однако во время поездки ей стало плохо, и она вышла из салона авто, оставив в нем сумку со смартфоном, к которому была привязана банковская карта. Через некоторое время она вернулась в машину. Водитель довез ее по указанному адресу.

Уже дома девушка обнаружила, что ее телефон пропал, а вместе с ним с ее счета в банке исчезли 2 млн рублей, которые она взяла для ипотечного кредитования.

3. Две реплики читателей о жульничестве торговых сетей с ценниками:

https://olegmakarenko.ru/2065919.html?thread=789953535#t789953535

a_n_d_r_u_s_h_a: По поводу сетей и ценников, используется несколько методов:

А. Замена ценника дорогого товара на товар с похожим названием (пельмени со сливками — пельмени сливочные). Встречал в Ашане.

Б. Выкладка ценника от товара с меньшей расфасовкой (печенье 0,5 кг — печение 0,2 кг). Ценника от большой расфасовки нет. Повсеместно.

В. Выкладка ценника от акционного товара с похожим названием (наггетсы классические- наггетсы хрустящие). При этом акционного товара нет. Пятёрочка.

Г. Указание цены за расфасовку (при том, что остальные такие же товары за килограмм). Сыр пармезан Австралия 200 грамм 480 рублей — сыр пармезан Россия 1300 рублей за килограмма. Повсеместно.

Д. Цены изменяются вдвое на несколько дней, при этом часто ценник не выкладывается. Филе курицы Петелинка 350 рублей и 230 рублей в Пятерочке — 3-4 раза в месяц.

Е. Просто убирание ценника — тут почти 100%, что цена невменяемая. Повсеместно.

Как я поступаю? Проверяю чек не отходя от кассы всегда. Если цена не устраивает и не было ценника — оформляю возврат. Если ценник был на меньшую суммы мне возвращают разницу (везде молча, в Дикси со скандалом).

Важно знать, что отходить за пределы видимости от кассы нельзя — возврат пищевых товаров запрещён.

В среднем из 15 тысяч расходов на продукты в месяц проверка чека дает возможность не истратить на беспредельные цены около 1000 рублей. Примерно каждый пятый раз оформляется возврат чего-либо.

Местные кассирши меня уже знают и сами предупреждают о завышенной цене.

https://olegmakarenko.ru/2065919.html?thread=789974527#t789974527

fly_dream: Мне кажется, что применительно ко всяким магнитам-пятёрочкам, речь не о намеренном занижении цен, а о банальной беспечности работающих в общих залах, или может быть о низко-квалифицированном труде, или о нехватке рук на это дело. Сужу по нашему «магазину у дома» Магниту, когда чувак приносит какие-то конфеты на кассу, кассирша спрашивает — что это за конфеты, мужик не знает, ценника там нет, кассирша орёт на весь зал: «Марива-а-а-ан-н-н-а!!!» Прибегает старший менеджер, они вдвоём методом тыка на кассе умудряются пробить эти конфеты, дальше идёт товар, не пробиваются яйца, кассирша опять орёт: «Марива-а-а-ан-н-н-а!!!», прибегает старший менеджер, они в четыре руки умудряются как-то пробить эти яйца… очередь растёт и ворчит. Доходит моя очередь. Среди прочего у меня бутылка Боржоми, которая тоже не пробивается, на что кассирша говорит: «б(мат)я надоело, короче так…» и пробивает мне вместо минералки — какой-то сок за 40 рублей (а на ценнике у меня было 70).

У них там постоянно меняются акции, успеют-не успеют новые ценники наклеить и т.д. Где-то в Москве, может, полегче, но в нашем колхозе в Подмосковье, просто людей набрать в торговый зал — уже проблема. Есть ощущение, что у нас один пул продавцов, некоторые из которых идут на повышение. Магазины меняются, а люди все те же. Ну кто раньше за кассой сидел, теперь та самая «Марива-а-а-ан-н-н-а!!!» которая на зов бегает и отчитывает работников за плохую работу…